“Filmēju visu jau kopš bērnības”

Jelgavniece studente un jau arī skolotāja Santa Buša par to, kā ir būt influencerim Latvijā.

Santa Buša ir jelgavniece, kas studē radošās industrijas Latvijas Kultūras akadēmijā, strādā par skolotāju Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un pasniedz skatuves kultūru Bērnu un jauniešu mūzikas klubā. Santas hobijs ir veidot video – viņa pārstāv salīdzinoši nesen radušos jomu – būšanu par influenceri, kas latviešu valodā vēl ir svešs termins.

– Santa, pastāsti, ar ko pašlaik nodarbojies?

Strādāju Jelgavas Jaunajā teātrī par režisora asistenti, mācu skatuves kultūru Bērnu un jauniešu mūzikas klubā. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā vadu teātra pulciņu sākumskolai un pasniedzu kulturoloģiju vidusskolai. Vēl arī mācīšu jaunu priekšmetu septītajām klasēm – teātra mākslu. Vēl esmu pilna laika studente un brīvajā laikā filmēju video.

– Cik ilgi jau strādā skolā?

Sāku martā, bet strādāt klātienē sanāca tikai divas nedēļas. Pēc tam kulturoloģiju pasniedzu attālināti.

– Kā sākās tavas influenceres gaitas? Pieļauju, ka tas nebija bērnības sapnis.

Kad sāku iet skolā, gāju teātrī un man patika teatrālas lietas. Patika filmēt jau bērnībā – atceros, kad mamma nopirka digitālo fotokameru ar videofunkciju, es sāku filmēt visu pēc kārtas. Filmēju to, kā es skaitu dzejoļus, vienreiz noliku kameru uz skapja, un tad bija “Santas dziedāšanas šovs”. Ar draudzeni filmējām viņas laukus, rādījām vistas, visu pēc kārtas. (Smejas.) Video ielikām “YouTube”, lai pēc tam publicētu draugiem.lv.

Kad gāju 9. klasē, atklāju, ka cilvēki regulāri publicē video. Man tas likās ļoti forši, bet tajā laikā tādas lietas kā influenceris nebija. No vienas puses, likās dīvaini kaut ko likt internetā. Man arī gribējās, bet bija bail to darīt vienai. Sākām ar draudzeni filmēt, sākumā kādus divus mēnešus. Pēc tam es turpināju viena un daru to joprojām.

Bērnībā gribēju būt aktrise vai kaut kas uz to pusi. Tādi jūtūtuberi vai influenceri jau neeksistēja. Kad sāku iet vidusskolā, populārāka kļuva “Instagram” platforma, kas tagad ir ļoti efektīva reklāmas tirgum salīdzinājumā ar citiem sociālajiem medijiem. Arī kad sāku lietot “Instagram”, darīju to tāpēc, ka visiem bija.

Visu rakstu lasiet 20.augusta “Zemgales Ziņās”

Foto: Laura Selīna Puķe un ekrānšāviņš