Jauniešus aicina uz informatīvu pasākumu par viltus ziņu atpazīšanu

Lai veicinātu jauniešu un citu interesentu medijpratību, Jelgavas Latviešu biedrība kopā ar Latvijas Universitātes studentēm pirmdien, 14. decembrī, platformā “Zoom” aicina uz virtuālu pasākumu “Atpazīsti viltus ziņas!”.

Lai veicinātu jauniešu medijpratību, uzmanību vēršot tieši uz emociju atpazīšanu internetā, piecas Latvijas Universitātes 2. kursa komunikācijas zinātnes studentes Diāna Žilinska, Torija Rače, Rebeka Zaksa, Kristiāna Bumbiere un Annika Arone nesen izveidojušas projektu “Medijpratis”, kura aktivitātēm var sekot sociālo tīklu vietnēs.

“Šogad studiju kursā apgūstam to, kāda ir žurnālistika dezinformācijas laikā. Zināšanas, ko iegūstam, vēlamies nodot arī tālāk citiem, tādēļ esam sagatavojušas izglītojošu un mūsdienu laikam ļoti aktuālu lekciju par to, kā atpazīt viltus ziņas,” stāsta meitenes.

Nepilnu stundu garajā priekšlasījumā studentes teorētisku materiālu papildinās ar daudziem piemēriem, kas palīdzēs saprast, kā atšķirt vērtīgu saturu no tāda, kas maldina.

Pasākumu Jelgavas Latviešu biedrība organizē platformā “Zoom” 14. decembrī pulksten 19. Pasākuma mērķauditorija ir galvenokārt jaunieši, taču aicināts jebkurš interesents. Dalība bez maksas un iepriekš nav jāpiesaka. Pieslēgšanās datus pasākuma dienā varēs atrast Jelgavas Latviešu biedrības mājaslapā jelgavaslb.lv un feisbuka lapā.

