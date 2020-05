Jaunnedēļ notiks vebinārs vecākiem par bērnu veiksmīgu sagatavošanu bērnudārzam

Vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" jaunnedēļ, 2.jūnijā, rīkos vebināru par bērnu veiksmīgu sagatavošanu bērnudārzam, informēja "Skolas mammām un tētiem" vadītāja Elza Lāma.

Viņa pavēstīja, ka skolas vebinārs notiks pulksten 18 un to vadīs pirmsskolas pedagoģe Ilze Galeniece. Pēc Lāmas paustā, šajā vebinārā vecāki varēs uzzināt, kā šim jaunajam posmam sagatavot sevi un bērnu - ar kādiem šķēršļiem var saskarties adaptācijas periodā, ņemot vērā dažādu vecumposmu īpatnības, un kā ar tiem veiksmīgi tikt galā.

Tāpat būs iespējams noskaidrot, kā palīdzēt bērndārzniekam, lai pēc rīta atvadām bērns iestādē justos labi - par kādām lietām būtu savlaicīgi jāpadomā, kā ierasties un atvadīties, kā arī ko sagaidīt vakarā pēc intensīvas dienas pirmsskolas iestādē.

Lāma norādīja, ka lekcijā tiks pārrunāti arī jautājumi, kurus uzdot bērnudārza vadībai un audzinātājām, lai nodrošinātu veiksmīgu komunikāciju un savstarpēju sadarbību.

Attālinātajai lekcijai iespējams pieteikties portāla "Mammamuntetiem.lv" sadaļā "Skola mammām un tētiem".

Pirmsskolas pedagoģe un "Skolas mammām un tētiem" pasniedzēja Ilze Galeniece paudusi, ka bērnudārza gaitu uzsākšana var sagādāt emocionālu pārdzīvojumu kā vecākiem, tā atvasei, tomēr tas esot loģisks nākamais solis bērna dzīvē.

"Uzsākot bērnudārza gaitas, vecāki paši ir ļoti, ļoti nobijušies un nav droši par to, kur savu bērnu vedīs. Kad mamma un tētis slīgst pašpārmetumos un baidās bērnam "nodarīt pāri" ar savu izvēli viņu sūtīt pirmsskolā, tad parasti sākas dažādas problēmas. Līdz ar to pirmais darbs ir vecākiem izprast un pieņemt, ka apmeklēt bērnudārzu ir paša bērna interesēs," klāstīja Galeniece.

Kad bērns ir sācis iet bērnudārzā, tas, ko pedagoģe visbiežāk novēro, ir tendence bērnam pilnībā neatklāt to, kas īsti notiks. Vecāki dažreiz mānās, radot maldīgu ilūziju par to, kāda būs kārtība, ko drīkstēs darīt, līdz ar to tas, ko bērnudārznieks sagaida, nesaskan ar realitāti. "Piemēram, vecāki nav paši iepazinušies ar dienas ritmu, un bērns cer, ka visu dienu tikai pavadīs rotaļās. Tā gluži nav - ir arī mūzikas stundas, ir rokdarbi," atklāja pedagoģe.

Tāpat reizēm vecāki bērniem uzdod jautājumus, kas par bērnudārzu vedina domāt negatīvi. "Piemēram, runājot par pavadīto dienu, jautājumu uzdod, sagaidot negatīvu atbildi - "Vai tiešām tev bija laba diena? Patiešām?" Tas liek bērnam pārdomāt - varbūt tiešām īsti labi nebija, ja maniem vecākiem tā šķiet? Labāk pateikšu ne gluži patiesību, bet to, ko vecāks grib dzirdēt," klāstīja Galeniece.

"Vēl esmu novērojusi, ka neviļus, skaidrojot iemeslu, kādēļ ir jāapmeklē bērnudārzs, vecāki saka - "Mammai ir jāiet uz darbiņu, un man tevi nav, kur likt, tāpēc tev ir jāiet uz bērnudārzu." Šis formulējums var radīt bērnā sajūtu, ka no manis grib tikt vaļā, mani ved uz kaut ko nezināmu, briesmīgu," uzsvēra pedagoģe.

Viņa norādīja, ka bērnudārzā bērni mācās un rotaļājas. "Tas ir bērna "darbiņš", nevis vieta, kur sagaidīt vakaru, kad pretī atnāks vecāki," uzskata Galeniece.

Viņas ieskatā, atslēga veiksmīgai komunikācijai ir runāt ar bērnu kā līdzīgu. "Viņš vai viņa arī ir cilvēks ar savām jūtām, domām un viedokli," uzskata pirmsskolas pedagoģe, uzsverot, ka svarīgi ir arī uzslavēt, teikt, ka lepojos, ka ticu bērnam un zinu, ka viņam viss izdosies.

