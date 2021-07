Kā stiprināt imūnsistēmu vasarā?

Latvija ir piedzīvojusi Covid -19 pandēmijas grūtāko periodu un notiek aktīva vakcinācijas kampaņa. Bet nevajadzētu aizmirst, ka vasara ir labs laiks imunitātes stiprināšanai un ķermeņa sagatavošanai rudenim un ziemai. Rudenī sāk aktivizēties dažādi vīrusi un baktērijas, ir pienācis pēdējais laiks ja tagad vasarā sākt rūpēties par imunitātes stiprināšanu. Turklāt ārsti saka, ka šīs rūpes nebūs veltas un būs gana pietiekamas diezgan ilgam periodam. Tas palīdzēs nodrošināt pietiekamu aizsardzību, gaidot saaukstēšanās un dažādu smagu infekciju sezonu.

"Imunitāte jāstiprina visu gadu," saka ārsts imunologs Lauris Līcītis. “Tai nav pārtraukumu ne vasarā, ne kādā citā periodā. Vitamīnu patēriņa resurss ir nepārtraukti jāatjauno, ieskaitot antioksidantus ”.

Protams, viens no galvenajiem imūnsistēmas stiprināšanas punktiem ir uztura korekcija. Eksperti iesaka pievērst lielāku uzmanību ogām, augļiem un dārzeņiem. Turklāt mēs runājam galvenokārt par sezonas produktiem. Ieteicams pēc iespējas atvieglot diētu, nevis balstīties uz smagu pārtiku un labāk ir nepārslogot sevi.

Dakteris Līcītis iesaka jebkādas svaigas ogas lietot imūnsistēmas stiprināšanai. “Var nosaukt daudz produktu, kas satur noderīgas vielas," skaidro imunologs, "bet tagad sāksies melleņu, proti, Baltijas melleņu, sezona. To antioksidanta īpašības nevar aizstāt ar citām šeit ievestām mellenēm ”.

Imunitātei ir sarežģīta struktūra: tās izpēte turpinās arī mūsdienās. Eksperti uzskata, ka imunitāte ir visa organisma reakciju komplekss, lai pasargātos no ārējiem iebrukumiem, un daudzi faktori ietekmē tās darbību. Tāpēc imunitātes stiprināšanai jānotiek kompleksi, un tajā vissvarīgākā loma ir mikroelementiem - vielām, kas organismā ir nelielos daudzumos, bet ārkārtīgi nepieciešamas visu orgānu, ieskaitot imūno, normālai darbībai. Ir 13 nepieciešamie vitamīni un apmēram 20 minerālvielas.

Ārsts Līcītis iesaka pievērst uzmanību to zāļu kvalitātei, kuras tiek ražotas, pamatojoties uz vielām, kas noderīgas imūnsistēmas stiprināšanai. "Piemēram, ir tāds produkts kā jaunpiens, ir imūnglobulīns un daudzas citas vielas," saka imunologs.

Jaundzimušais bērns vai dzīvnieks no mātes parasti saņem imūno aizsardzību ar jaunpienu pirmajās trijās dienās pēc piedzimšanas. Jaunpiena uzdevums ir iedarbināt imūnsistēmu. Jaunpiens satur 2 reizes vairāk olbaltumvielu, 1,5 reizes vairāk minerālvielu, 2 reizes mazāk tauku, daudz minerālvielu un vitamīnu (īpaši vitamīnus A, D, B12) un vairāk citu aizsargvielu nekā vēlāk mātes piens.

Jaunpiena pārneses faktors ir vissvarīgākā imūnsistēmas informatīvā daļa, kas trenē imūnsistēmu efektīvi cīnīties ar plašu baktēriju, vīrusu un sēnīšu klāstu, kā arī citām ķermeņa šūnām.

“Noderīgi ir arī bišu produkti, piemēram, bišu peru pieniņš,” turpina Lauris Licītis. “Varbūt nevajadzētu pārāk aizrauties ar ziedputekšņiem - tas ne vienmēr var būt labi. Visi produkti ir labi, kas satur A un E vitamīnus, selēnu - tas viss ir piemērots spēcīgai imunitātei. "

Bišu pieniņš satur vairāk nekā 400 aktīvo sastāvdaļu, ieskaitot vērtīgākos vitamīnus, neaizvietojamās aminoskābes, olbaltumvielas, fermentus, hormonus un citas sastāvdaļas. Bišu māšu peru pieniņš tik ļoti palielina imunitāti, ka organisms pats var tikt galā slimību. Klīniskie pētījumi liecina, ka bišu māšu peru pieniņu lieto 70 dažādu slimību ārstēšanai.

Organismam ļoti svarīgs ir arī vitamīns C. Askorbīnskābe ir nepieciešama kolagēna sintēzei, audu atjaunošanai, imūnsistēmas darbībā, tā ir svarīga asinsvadu sieniņu integritātei.

Ir vērts pievērst uzmanību tik vērtīgam produktam kā šitaki sēnes. Šitaki ķīmiskais sastāvs ir sarežģīts un ietver daudzus mūsu ķermenim noderīgus savienojumus: olbaltumvielas, aminoskābes (ieskaitot neaizvietojamo arginīnu, histidīnu, leicīnu, izoleicīnu, lizīnu, tirozīnu, treonīnu, metionīnu, fenilalanīnu un valīnu), ogļhidrātus (ieskaitot sēņu polisaharīdus) lentinānu un glikānu), taukus (satur mono- un polinepiesātinātās taukskābes), sēņu fitoncīdus, uztura šķiedras, dažādus vitamīnus, kālija, kalcija, magnija, nātrija, mangāna, fosfora minerālsāļus.

Eksperti atgādina, ka vielas vislabāk uzsūcas šķidrā veidā. Piemēram, ir ērti "imūnie šāvieni" - sava veida "kokteiļi", kas ietver vissvarīgākās vielas imunitātes stiprināšanai - šitaki sēnes, jaunpienu, bišu peru pieniņu. Atveriet tos un dzeriet vienu reizi dienā!

Uzturs un barības vielas ir svarīgas, taču neaizmirstiet, ka vasara ir atvaļinājumu laiks. Ja iespējams, varat doties uz jūru, ieelpot sāļo gaisu, peldēties, sauļoties. Brauciet ar divriteni, nūjojiet! Vajag vairāk kustēties, nodarboties ar fizkultūru. Tas stiprinās ķermeni un palīdzēs sagatavoties ziemai.

Galvenais ir neaizmirst par pareizu dzīvesveidu un sākt jaunu dienu labā noskaņojumā!

Foto: pixabay.com