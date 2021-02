Latvija ir perfekta inovāciju laboratorija

Jelgavniece Elīna Miķelsone ir zinātniece, pasniedzēja, uzņēmēja, mentore, un katrā no jomām viņai ir pamatīga pieredze un zināšanas. Divi galvenie vārdi, kas raksturo Elīnu, ir radošums un inovācija, taču noteikti ir jāpievieno arī krietna deva entuziasma, jo īpaši runājot par zinātnes attīstību Latvijā.

– Kā zinātniece tevī sadzīvo ar uzņēmēju? Cik viegli vai grūti ir savienot šīs šķietami dažādās jomas?

Domāju, ka tās sadzīvo ļoti labi, jo uzņēmējdarbība ir ievirzījusies par to pašu tēmu, ko pētu zinātniski un pasniedzu universitātēs. Centrālais objekts ir ideju vadība. Zinātnieces loma ļauj man pētīt teorētiski, rakstīt par to zinātniskos rakstus, savukārt uzņēmējas pieredze ļauj tikties ar organizācijām, izzināt viņu problēmas un meklēt tām zinātniskus risinājumus. Ir sanākusi jauka simbioze. Tomēr, pateicoties “PosDoc” projektam, nākamie divi gadi noteikti vairāk būs zinātnes zīmē.

Pēc doktora grāda iegūšanas man radās iespēja uzrakstīt “PosDoc” projektu. Bija maza ticība, ka to apstiprinās, bet saistībā ar “kovidu” tēma par ideju vadības sistēmām internetā kļuvusi ļoti aktuāla. Projektā pētīšu, kā palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā. Svarīgi, ka ir abpusēja interese par rezultātiem, uzņēmumi, kas lasījuši disertāciju, tagad gaida “PosDoc” rezultātus. Man ir fantastika komanda, uzraudzības komisija, kas sastāv no četriem Latvijas ekspertiem un trim no Lielbritānijas un Beļģijas, līdz ar to visas publikācijas un konferences notiek daudz kvalitatīvāk un jaunā līmenī.

– Vai jau skolā zināji, ka būsi zinātniece?

Ja kāds būtu teicis, ka būšu pasniedzēja un zinātniece, es būtu smējusies un teikusi, ka tas ir ļoti labs joks. To es nekad nebūtu iedomājusies, jo komunikācija un runāšana cilvēku priekšā nav īsti mana lieta. Skolas laikā vairāk biju uzņēmējdarbībā, mācījos komercnovirziena klasē, kur jāveido skolēnu mācību firmas. Tāpēc arī sekoja “Business Administration” sadaļa, kas stabili tika ieturēta bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju periodā.

