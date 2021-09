Latvijā pirmo reizi norisinājās starptautiskas mācības par pašnāvību risku novēršanu

Latvijā no 25 līdz 27. augustam pirmo reizi norisinājās trīs dienu garas apmācības par pašnāvību novēršanu un prevenciju, kā rezultātā, dalībnieki ieguva gan praktiskas, gan teorētiskas iemaņas par to, kā apkārtējos cilvēkos atpazīst pašnāvību pazīmes, lai savlaicīgi spētu reaģēt un sniegt palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama, informē mācību rīkotāju - biedrības “Ogle” sabiedrisko attiecību konsultante Zanda Kočāne.

Apmācību galvenais mērķis - sniegt pamata zināšanas par to, kā rīkoties, ja kāds no līdzcilvēkiem plāno veikt pašnāvību. Nereti līdzcilvēki nezina un baidās palīdzēt, jo nejūtas droši par to, vai spēs atbilstoši rīkoties. Apgūstot apmācību kursu dalībnieki ieguva sertifikātus, kas apliecina, ka viņi ir kvalificēti sniegt pirmo palīdzību, kā arī spēj atpazīt pašnāvību pazīmes un runāt ar cilvēkiem, lai kopīgiem spēkiem meklētu risinājumu, pirms tam ir par vēlu.

Biedrības “Ogle” rīkotājās mācībās piedalīties tika aicināti dalībnieki, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem lielākajās riska grupās – ģimenēm un cilvēkiem problemātiskos dzīves periodos, jauniešiem un studentiem, kā arī cilvēkiem, kuri ikdienā veic emocionāli smagu un nogurdinošu darbu. Trīs dienu garumā kopā apmācībās piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, to vidū bija krīzes tālruņu darbinieki, sociālie pedagogi, studenti, policisti, mūziķi, kā arī speciālisti, kas strādā psiholoģijas nozarē, tādējādi vairojot zināšanās dažādās sabiedrības daļās.

Krīzes centra “Skalbes” vadītāja, apmācību dalībniece Santa Laimiņa: “Notikušās mācības ir liels solis uz iespējamu pašnāvību skaita statistikas samazināšanu Latvijā. Katrs resurss, kas ienāk sabiedrībā, vai tas ir emocionāla atbalsta tālrunis vai apmācības pašnāvības risku samazināšanai, ir nozīmīgs atbalsts jebkuram cilvēkam smagās dzīves situācijās. Ir liels prieks par to, ka šādas apmācības tiek rīkotas, lai nonākot situācijā, kad nepieciešams sniegt palīdzību, šī uzticības persona to ir spējīga un gatava izdarīt.”

“Sabiedrība ir iemācījusies sniegt palīdzību cilvēkiem, kas cietuši nelaimes gadījumā un ieguvuši fiziskas traumas, tomēr tik pat svarīgi būtu mācēt sniegt palīdzību cilvēkiem, kas nonākuši emocionālā krīzes situācijā. Bieži vien tieši palīdzības sniedzējs baidās palīdzēt, jo vienkārši nezina kā to darīt, ko teikt, kā palīdzēt. Tāpēc esam ļoti gandarīti, ka mūsu vidū ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri varēs dalīties savās zināšanās. Arī turpmāk “Ogle” turpinās veikt izglītojošas apmācības, kuras var apgūt ikviens interesents,” saka mācību organizatore, biedrības “Ogle” pārstāve Alise Cepurīte.

Biedrības “Ogle” organizētās apmācības, ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja atbalstu, Latvijā norisinājās pirmo reizi. To ietvaros trīs dienu garumā dalībnieki apguva divus kursus - ASIST un SAFETALK. Tos, pēc Kanādas organizācijas “LiwingWorks” programmas – vadošās programmas pasaulē, kura specializējusies pašnāvību novēršanas izglītībā jau vairāk kā 35 gadu garumā, vadīja speciālisti no Lietuvas.

Foto: publicitātes