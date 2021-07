Lavandām patīk saule un siltums

“Viss sākās pirms desmit gadiem kā hobijs, kā puķu stādu audzēšana sev, draugiem un radiem un nu ir pārvērties nelielā biznesā. Zemenes mums labi padodas, un tās ražas laikā var pārdot. Bet man pašai pie sirds vairāk ir puķes – rozes un lilijas. Sākām audzēt arī lavandas, jo šeit ir smilšaina zeme un lauka stūrī nekas īsti neauga,” stāsta Dobeles novada Penkules pagasta “Bērzāju” saimniece Ilze Jansone, uzreiz piebilstot, ka saimniekošanā, teritorijas uzturēšanā un kopšanā iesaistīta visa ģimene – vīrs un abi dēli. Zemenes tiek vestas pārdošanai uz nakts tirgu Rīgā, tās iegādājas arī vietējie iedzīvotāji.

Ar lavandām nodarbojas trīs gadus

Lavandu lauciņš gan vēl ir samērā neliels, tomēr gana pamanāms, un tā smarža, bišu sanoņa, taureņu lidināšanās un šūpošanās vējā rada patīkamas, nomierinošas sajūtas. Saimniece stāsta, ka no zemenēm tuvākajā laikā plānots šķirties un tad viss lauks tikšot apstādīts ar lavandām. Tās tiek audzētas trīs gadus un viņai patīkot, tāpat kā no lavandām izgatavotie produkti. Lavandas pie mums Latvijā gan nekad neizaugšot tik lielas kā Francijā, taču smilšainā, saulainā vieta tām patīk. “Augsni lavandu audzēšanai īpaši iekopt nevajag. Galvenais, lai ir saule un siltums,” saka I.Jansone.

Piemājas saimniecībai pieder trīs siltumnīcas, septiņi hektāri zemes, no kuriem ģimene apsaimnieko vienu hektāru, bet pārējā platība tiek iznomāta tepat blakus esošajai SIA “Penkule”. Uzņēmums saglabājies kopš padomju laika, un labi vien esot – cilvēkiem ir darbs, spriež Ilze, piebilstot, ka Zemgalē zeme ir uz izķeršanu un daudz platību iegādājušās ārzemju firmas. Penkulē esot labi dzīvot – blakus lielā šoseja un laba satiksme ar Rīgu un Jelgavu, lai gan Penkule skaitās Dobeles novada stūris. Pēc Tērvetes un Auces novadu pievienošanas iedzīvotāji gan nekādas pārmaiņas nemanot un domā, ka nekas nemainīsies.

Foto: Andra Ozola un Facebook