Lūgums palīdzēt: meita meklē tēvu un tēva radus

Ar starptautiskā raidijuma “Gaidi mani” (Zhdi menya) starpniecību savu tēvu Viktoru Lazurko, dzimušu 1959 gadā, kurš var dzīvot Jelgavā vai Jelgavas novadā, meklē viņa meita Valentīna.

“Es piedzimu 1982 gadā. Manu māti toreiz sauca Marija Bogdaņuka, kura tūlīt pēc manas piedzimšanas no manis atteicās. Savu māti esmu atradusi, un tagad es meklēju savu tēvu un pārējos radiniekus no tēva puses. Ir zināms, ka mans tēvs dzīvoja Jelgavā, kopā ar sievieti Marinu, un viņiem bija bērns. Ļoti gribu atrast tēvu un pārējos radiniekus no tēva puses. Ļoti lūdzu Jūs visus, palīdziet, man viņu atrast!” raksta Valentīna.

Ja kādam varētu būt zināms, kur varētu atrasties Viktors Lazurko un pārējie radinieki, kurus meklē Valentīna, lūgums rakstīt vai zvanīt raidijuma “Gaidi mani” (Zhdi menya) brīvprātīgajam Mārtiņam Ziebergam uz e-pasta adresi: martins.ziebergs@inbox.lv vai zvanīt uz tālruņa numuru: 29923833.

Foto: pixabay.com