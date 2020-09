Lūgums palīdzēt: savu ģimeni Jelgavas pusē meklē meitene no Francijas

Ar starptautiskā raidijuma “Gaidi mani” starpniecību savu bioloģisko māti, tēvu māsas un brāļus, kuri var dzīvot Jelgavā vai Jelgavas novadā, meklē meitene no Francijas.

"Es, Viktorija Ruševica, piedzimu 2002 gada oktobrī, Jelgavā, mājas apstākļos. Manas piedzimšanas laikā manai mātei bija 35 gadi. Iespējamais mātes uzvārds ir Ruševica.

2002. gada novembrī mani no Jelgavas slimnīcas pārveda uz Rīgas bērnunamu. Mani no ģimenes izņēma, jo māte nerūpējās par bērniem. Manai mātei bija vēl divi vecākie brāļi, no kuriem

vienam bija pāri par 40 gadiem. Ļoti gribētu atrast savus vecākus, brāļus māsas un pārējos radiniekus".

Ja jums ir zināms, kur varētu atrasties cilvēki, kurus meklē viņu radiniece, vai arī viņi paši tiek lūgti rakstīt vai zvanīt raidījuma “Gaidi mani” brīvprātīgajam Mārtiņam Ziebergam uz e-pasta adresi: martins.ziebergs@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni 29923833.

Foto: Facebook