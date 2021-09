Pazīstamā maizniekmeistara, dzimuša dobelnieka, Aigara Opihtina jaunās grāmatas “Maizes tēva stāsti un receptes” atvēršanas svētki notiks 3. septembrī pulksten 17 Dobeles kultūras namā. Aigars Opihtins ir Latvijas, Anglijas un Amerikas maiznieka amata meistars ar 40 gadu pieredzi, augstākās kategorijas tiesnesis maizes un konditorejas konkursos, izstrādājis vairāk nekā 35 maizes receptes visā pasaulē, ieguvis 17 starptautiskas balvas, kā arī sniedz konsultācijas un palīdz atvērt jaunas maizes ceptuves un konditorejas cehus.

Ņujorkā lielā maiznieku skolā viņš vada krievu katedru, kur māca 12 krievu valodā runājošus studentus. Ir sagatavojis sešus Latvijas Amatniecības kameras maizniekmeistarus un 12 zeļļus. Īpaši viņš piemin savu zelli Nadeždu Trosku, kura Anglijas vidienē cep rudzu maizi.

Maizniekmeistars teic, ka pēc dažām dienām varētu aiziet pensijā (viņam pensija pienākas no 60 gadu vecuma), bet vēlas kādam atstāt mantojumā, nodot savas zināšanas, pamācīt jauniešus, tāpēc vēl būs mazliet jāpastrādā. Jaunajai paaudzei šis arods gan ne pārāk interesējot, jo tas ir grūts un smags roku darbs, kas nav arī tik atalgots. Jauniešiem labāk patīk pie datora sēdēt nekā smagus miltu maisus cilāt. Viņaprāt, nekur nav tik liela maizes izvēle kā Latvijā, tāpēc arī konkurence milzīga un algas nav lielas.

Pavisam atgriezties Latvijā meistars pagaidām vēl neplāno, jo ir īpašums Londonā. “Dzīvošu moderni, kā tagad visi: ar vienu kāju Eiropā, ar otru – šeit,” viņš smaida. Ir bijusi doma savā īpašumā Dobelē atvērt ceptuvīti, bet tas, iespējams, varētu notikt pēc pieciem sešiem gadiem, jo jāpamāca jaunie, jāatrod kārtīgs meistars, kam nodot stafeti. “Pēc 40 gadiem es daru to, kas man patīk, nedaru to naudas dēļ. Pēc 40 gadiem es eju uz darbu ar prieku,” par sevi teic meistars.

Visa šī nedēļa ir veltīta maizei. “Tā ir Dobeles kultūras nama iedibināta tradīcija, kad augusta beigās tiek rīkota Amatu nedēļa, kas katru gadu veltīta kādam amatam, un šogad godā celts maiznieka arods,” paskaidro Aigars.

Vēl viņš, līdzīgi kā Pētera Upīša dārzs ābolu zinātniekiem, vēlas nodibināt un pasniegt savu naudas balvu trīs labākajiem kūku cepējiem. Konkursā obligāts būs nosacījums – receptē pildījumā vai garnējumā noteikti jābūt Dobeles āboliem.

Runājot par grāmatu, autors teic, ka tajā iekļautās 35 receptes nav unikālas, bet vairāk vērstas uz to, lai saglabātu tradicionālās vērtības – rožmaizītes, magoņmaizītes, rupjmaizes ķieģelīti, lai tie nepazūd modernajā laikmetā. Savukārt stāsti ir no dzīves – kā taisījām inventarizāciju, kā kārtojām sanitārās grāmatiņas u.c.

Foto: no Aigara Opihtina personīgā arhīva