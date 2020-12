Pasaulē atzīmē AIDS dienu

Šodien tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena, kuras mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību HIV epidēmijas tematikai, informēja HIV/AIDS pacientu atbalsta biedrība "AGIHAS".

Katru gadu novembra pēdējā nedēļa, kas noslēdzas ar Pasaules AIDS dienu 1.decembrī, tradicionāli un globāli tiek veltīta sabiedrības uzmanības pievēršanai HIV epidēmijas tematikai. Arī Latvijā, atsaucoties šai iniciatīvai, daudzus gadus novembra izskaņā tiek īstenotas dažādas informatīvi izglītojošas publiskas aktivitātes, un šis gads nebūs izņēmums, norāda biedrībā.

Biedrībā skaidro, ka Latvijā ik gadu tiek konstatēti aptuveni 300 jauni HIV inficēšanās gadījumi, un lielākā puse no tiem saistīta ar infekcijas pārnesi heteroseksuālu dzimumattiecību ceļā. "Proti, šodien HIV infekcija mūsu valstī sen jau nav reta slimība - ar to dzīvo trīs no katriem 1000 iedzīvotājiem. Viņu vidū - topošās māmiņas, talantīgi mākslinieki, veiksmīgi uzņēmēji un otrajā jaunībā uzplaukušas sievietes, tie ir indivīdi, kuri inficēšanās risku uz sevi nav attiecinājuši ne mazākajā mērā," pauda organizācijā.

Pagājušajā nedēļā biedrība sāka informatīvu vides kampaņu "Bīstami nezināt", kuras laikā reklāmas stendos būs izvietots aicinājums noskaidrot savu HIV statusu, informēja biedrībā. Vienlaikus kampaņas laikā portālā "Delfi" tiks īstenots projekts "Es aizdodu savu balsi", kas atklās cilvēku, kuri dzīvo ar HIV, pieredzes stāstus.

"AGIHAS" norāda, ka kampaņa savu nosaukumu ieguvusi, jo mūsdienās, pateicoties medicīnas sniegtajām iespējām, vairs nav bīstami būt inficētam. Bīstami ir nezināt savu HIV statusu, jo tas sekmē nedrošu uzvedību, apdraudot ne tikai konkrētā cilvēka, bet arī viņa partnera vai partneru un visas sabiedrības veselību.

"Šis rudens ir īpašs izaicinājums mūsu seksuālajai uzvedībai, jo sabiedrībā ieilgusī psiholoģiskā krīze paver vārtus ne tikai emocionālai, fiziskai un ekonomiskai, bet lielā mērā arī seksuālai vardarbībai. Ārkārtas situācijas apstākļos, kad objektīvu iemeslu dēļ veikt HIV testus ir mazākas iespējas un mūsu prāti ir pārņemti ar jauno koronavīrusu, biedrība ar šo kampaņu vēlas atgādināt, ka mūsu sabiedrībā turpina cirkulēt arī citi bīstami vīrusi, kuru radītās sekas var būt ne mazāk postošas," uzsver "AGIHAS" valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks.

Biedrība atgādina, ka HIV statusu iespējams noskaidrot pavisam vienkārši - ar vai bez ārsta nosūtījuma nododot asinis jebkurā laboratorijā.

Tāpat HIV eksprestestu - bez maksas, anonīmi un konfidenciāli - 15 minūšu laikā iespējams veikt vairāk nekā 20 HIV profilakses punktos visā Latvijā.

Foto: pixabay.com