Pasaules dienā bez tabakas noslēdzas pirmo atbalsta grupu “Atmet smēķēšanu 28 dienās!” darbs

31. maijs ir Pasaules diena bez tabakas, kuru 1987. gadā ieviesa Pasaules Veselības organizācija. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību smēķēšanas kaitīgumam un samazināt smēķējošo cilvēku skaitu. Neskatoties uz plašo informētību par cigarešu kaitīgumu, Latvijā šobrīd smēķē aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju.

Lai smēķētājiem sniegtu praktisku atbalstu atmešanā, šā gada pavasarī Latvijā tika uzsākta kampaņa “Atmet smēķēšanu 28 dienās!”. Kampaņas ietvaros kustības Bezcigaretes.lv paspārnē tapa mājaslapa ar tādu pašu nosaukumu, kurā analizēti atmešanas psiholoģiskie faktori un sniegti praktiski padomi šī soļa speršanai. Tāpat tika organizētas tiešsaistes smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas, kas sadarbībā ar atkarību speciālistiem tika nodrošinātas bez maksas. Kopumā dalībai atbalsta grupās, kuras norisinājās visu maiju, pieteicās 712 smēķētāji, informē kustības “bezcigaretes.lv” dibinātājs Kaspars Sebris.

“Kad kustība Bezcigaretes.lv izsludināja kampaņu “Atmet smēķēšanu 28 dienās!”, nebijām domājuši, ka smēķēšanas atmešana ir aktuāla tik daudziem, un tik liels skaits smēķētāju būs gatavi ar sevi strādāt atbalsta grupās. Ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu, tika organizētas uzreiz vairākas atbalsta grupas. Savukārt tiem, kuri grupās lielā pieteikumu skaita dēļ netika iekļauti tagad, esam solījuši atbalstu augustā,” stāsta Kaspars Sebris.

“Daudzi, kas mēģinājuši atmest smēķēšanu, zina, cik tas var būt sarežģīti, ja īstajā brīdī trūkst atbalsta. Tāpēc grupu darbības starplaikā aicinām pētīt ieteikumus un gūt iedrošinājumu mājaslapā Bezcigaretes.lv . Svarīgākais, lai ir spēcīga motivācija, pietiek ticības saviem spēkiem un uzmundrinājuma no apkārtējiem.”

“Grūtniecības laikā man izdevās pavisam nesmēķēt tikai pēdējos mēnešus un zīdīšanas laikā. To, ka nespēju iztikt bez cigaretes pat tad, kad gaidīju bērnu, bija ļoti grūti atzīt sev, kur nu vēl pateikt skaļi. Grupā sapratu, ka tas ir jāpasaka: “Atkarība ir tik spēcīga, ka es pat grūtniecības laikā smēķēju.” Jau tad sapratu, ka man vajadzīga palīdzība, bet bija kauns kādam atzīties. Tagad ar vīru domājam par nākamo bērnu. Tāpēc, kad Latvijas Radio dzirdēju, ka būs raidījums par atbalstu smēķēšanas atmešanai, no rīta negāju iekšā darbā, bet mašīnā klausījos “Kā labāk dzīvot”. Man nebija jautājumu, vai piedalīšos. Esmu ļoti apmierināta ar grupas darbu, jo tas dod skaidrību, papildu motivāciju un sparu strādāt ar sevi,” stāsta grupas dalībniece Luīze.

“Smēķēšana man vienmēr patikusi kā process. Vairs nelietoju alkoholu, citas apreibinošas vielas, bet, kamēr smēķēšana netraucēja, to turpināju. Pirms vairākiem mēnešiem no darba aizgāja pēdējais kolēģis, kas smēķēja, man bija sākušās veselības problēmas, dēls pajautāja, kāpēc es smēķēju? Sāku domāt par atmešanu, meklēt informāciju. Tieši tad ieraudzīju “Facebook” lapā Bezcigaretes.lv aicinājumu pieteikties atbalsta grupām “Atmet smēķēšanu 28 dienās!” Viss precīzi sakrita. Sākumā domāju, ka noteikti būs jāatmet uzreiz un tad 28 dienas jānoturas, tāpēc savlaicīgi sāku gatavoties, piezvanīju narkologam. Sāku lietot medikamentus. Tie palīdz pārvarēt tieksmi, bet patiesībā viss ir galvā. Un ar to atbalsta grupā palīdz tikt galā,“ atzīst grupas dalībniece Evita.

“Strādājot ar sevi atbalsta grupas nodarbībās, ļoti svarīga izrādījās apziņa – esmu apmierināts, ka varu ar sevi vienoties smēķēt arvien retāk. Kad tomēr uzsmēķēju, paskatos, cik ilgi šoreiz esmu noturējies bez smēķēšanas, un tas mani iedvesmo. Nodarbībā runājām, ka katram ir svarīgi izvirzīt tādus mērķus, ko viņš var sasniegt. Ja šobrīd nav iespējams izvirzīt mērķi nesmēķēt vispār, tad var virzīties uz priekšu pamazām. Un šajā procesā pēc katras cigaretes izvērtēt iemeslus, kāpēc es "norāvos", izdarīt secinājumus un censties nepieļaut atkārtoti. Es ticu, ka man izdosies atmest pavisam, bet nesākšu pārdzīvot, ja tas notiks pēc ilgāka laika, pamazām,“ atzīst grupas dalībnieks Mārtiņš.

“Pasaules dienā bez tabakas kustība Bezcigaretes.lv saka paldies psiholoģei, atkarību speciālistei Ingai Dreimanei un klīniskajam psihologam, kognitīvi biheiviorālās terapijas psihoterapeitam apmācībā Krišjānim Zarembam. Viņi ir palīdzējuši daudziem Latvijas smēķētājiem sākt dzīvi bez cigaretes. Visiem, kas vēlas atmest smēķēšanu, lūdzam sekot līdzi informācijai “Facebook” un “Instagram” kontā Bezcigaretes.lv. Pateicoties milzīgajai atsaucībai, augustā būs nākamās biedrības organizētās atbalsta grupas. Mēs apzināmies, cik svarīgs ir atbalsts šajā procesā. ASV veikta pētījuma dati atklāj, ka 70% smēķētāju vēlas no šī kaitīgā ieraduma atbrīvoties, taču tikai 7% spēj atmest paši, bez palīdzības. Diemžēl Latvijā nav pieejams plašs profesionāls atbalsts smēķēšanas atmešanai. Viens no biedrības mērķiem ir strādāt pie tā, lai šāda atbalsta sistēma tiktu izveidota,“ stāsta Kaspars Sebris.

Noderīga informācija gan tiem, kas vēlas atmest smēķēšanu, gan viņu tuviniekiem, draugiem un profesionāļiem atrodama jaunajā mājaslapā Bezcigaretes.lv. Šī ir pirmā interneta vietne latviešu valodā par smēķēšanas atkarības pārvarēšanu. Lapu veidot palīdzējusi ekspertu komanda: narkologi, psihologi, psihoterapeiti, atkarību speciālisti, psihiatri, sabiedrības veselības speciālisti un sociālo zinātņu pārstāvji.

Foto: pixabay.com