Pēdējos gados populārākie vārdi meitenēm bijuši Sofija, Emīlija, Alise, Marta un Anna

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā populārākie vārdi jaundzimušajām meitenēm bijuši Sofija, Emīlija, Alise, Marta un Anna, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.



No pēdējo gadu jaundzimušo meiteņu topa pirmā piecinieka vārds Anna ir īpašs ar to, ka tas nav pametis meiteņu vārdu top 100 kopš 1918.gada. Anna bija vispopulārākais meiteņu vārds Latvijā līdz pat Otrā pasaules kara beigām (no 1918.gada līdz 1940.gadu vidum), un kopš 1990.gada Anna atkal ir topa pieciniekā.

Meitenēm daudz retāk nekā zēniem dod tādus vārdus, kas bijuši iecienīti iepriekšējā paaudzē, līdz ar to ir daudz mazāk vārdu, kas būtu bijuši populāri visus 100 gadus. Tādi ir tikai trīs – Marija, Anna un Viktorija.

100 gadu laikā topa 1.vietā ir bijuši desmit vārdi – Anna, Dzintra, Valentīna, Tatjana, Svetlana, Jeļena, Kristīne, Laura, Anastasija un Sofija.

Meiteņu vārdu modē vērojama tendence, ka populārais vārds dažas paaudzes "atpūšas" un tad atgriežas ar jaunu sparu, informē CSP. No patlaban 20 populārākajiem jaundzimušo meiteņu vārdiem astoņi bijuši iecienīti pirms vairākām paaudzēm – Sofija, Emīlija, Marta, Alise, Katrīna, Elza, Dārta un Emma.

Visi minētie vārdi ir bijuši ļoti populāri vai salīdzinoši bieži izplatīti no 1918. līdz 1940.gadam, ap 1945.gadu izkrituši no topa, lai tajā atgrieztos pēc 1990.gada, un kļuvuši ļoti populāri šajā gadsimtā.

Vecvecmāmiņu paaudzei (1920.gads) vispopulārākie no šiem vārdiem bija Elza (5.vieta), Marta (8.vieta) un Emīlija (13.vieta).

Šobrīd mazām meitenēm populārais vārds Dārta ir bijis izplatīts Latvijā senāk - pirms pagājušā gadsimta 20.gadiem.

Savukārt interesantākais jaunpienācējs šobrīd populārāko vārdu vidū ir ar starptautisku skanējumu un rakstību – Mia. Tas pievienojies topam pēdējās piecgades laikā un šobrīd ir 17.vietā.









Foto: no arhīva