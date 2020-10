Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 29. oktobrī pulksten 18 notiks “Gudro vecāku skolas” bezmaksas rudens cikla pirmā semināra nodarbība “Pusaudžu depresija un vielu lietošana”. Lektore: Inta Zīle, ārste psihoterapeite, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pasniedzēja. Semināru apmeklēt aicinām vecākus, audžuvecākus un visus, kuri audzina pusaudžus, informē ZRKAC.

Seminārā tiks runāts par to, kā atšķirt normālas pusaudža garastāvokļa svārstības no depresijas, lai saprastu, kurā brīdī jāmeklē palīdzība. I. Zīle stāstīs arī par biežākajām pusaudžu depresijas izpausmēm, to saistību ar pašdestruktīvu uzvedību un atkarības vielu lietošanu, kā veidot sarunu gadījumos, kad ir aizdomas, ka pusaudzis kaut ko lieto. Seminārā tiks apskatīti jautājumi par profilaksi.

Pieteikšanās un papildus informācija, zvanot uz tālruni: 63082101, 63012158, 29222737, vai rakstot uz e-pastu: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv.

Semināru cikls notiek projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros.

Foto: publicitātes