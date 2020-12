PVD svētku laikā aicina iegādāties pārtiku droši un apdomīgi

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Latvijas iedzīvotājus svētku laikā iegādāties pārtikas produktus droši un apdomīgi, pievēršot uzmanību produktu derīguma termiņam un iegādes apjomam, informē PVD.

Plānojot pārtikas produktu pirkumus ilgākam laikam - gan svētkiem, gan ikdienai - PVD aicina izvērtēt savas iespējas produktu izlietot norādītā derīguma termiņa ietveros, un neiegādāties produktus no tirgotājiem, kas nav reģistrējušies PVD reģistrā. Reģistrēties nepieciešams arī uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar jebkādu pārtikas produktu tirdzniecību internetā, vienalga, vai tie šos produktus ražo, vai tikai izplata. To starpā jābūt arī tiem ražotājiem vai izplatītājiem, kas savas preces piedāvā, piemēram, ar vietnes "Facebook" starpniecību. Par to vai pārtikas ražotājs vai izplatītājs ir PVD reģistrēts var pārliecināties PVD mājaslapā.

Iepērkoties jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir uzglabāti tirdzniecības vietā un vai to iepakojums nav bojāts. Savukārt mājās pārtikas produkti jāuzglabā tādos apstākļos un temperatūrā, kā to marķējumā norādījis ražotājs, informē PVD. Fasētiem pārtikas produktiem obligāti jābūt marķējumam, bet, piemēram, uz svaigas gaļas liemeņiem jābūt ovālam zīmogam, kurā redzams PVD atzītas kautuves numurs un norāde uz kautuves izcelsmes valsti.

PVD atgādina, ka Latvijā nav atļauts izplatīt mājās kautu dzīvnieku gaļu.

PVD aicina neiegādāties nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, informē PVD.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

Foto: publicitātes