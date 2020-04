Seši organismam un veselībai vērtīgi mikrozaļumi

Pavasarī, kad organisms pēc ziemas ir novājināts, uzturā jāiekļauj pēc iespējas vairāk vitamīnu, un efektīvs veids, kā tos uzņemt, ir mikrozaļumi. Mikrozaļumi ir bagāti ar visām organismam un veselībai svarīgajām vielām – vitamīniem, antioksidantiem un minerāliem. Tas tāpēc, ka, lai no sēkliņas sāktu dīgt dīglis, augšanas sākuma procesā ir ielikta visa dzīvā enerģija un spēks, kas dīgstā saglabājas līdz pat pirmajām dīgļlapiņām. Par mikrozaļumiem un to, kāpēc tos vērts iekļaut uzturā, stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

“Lai mikrozaļumi sniegtu organismam visas nepieciešamās vielas, tos svarīgi lietot tieši dīgļapas un pirmo pāris lapiņu veģetācijas periodā, jo tad aktīvo vielu ir līdz pat desmit reizēm vairāk nekā pieaugušam augam. Nevajadzētu zaļumus audzēt lielākus, jo tālāk augs aktīvās vielas patērē arī savai augšanai un nobriešanai. Pazīstamākie mikrozaļumi ir kressalāti, redīsi, sinepju sēklas un rukola, tiem ir asākā un izteiktāka garša. Savukārt bietēm, zirņiem un saulespuķu sēklām garša ir maigāka un neitrālāka,” stāsta Ivanda Krastiņa.

Mikrozaļumi ir viegli pieejami ikvienam, jo tos pavisam vienkārši var audzēt arī mājas apstākļos. Lai to darītu nepieciešamas sēkliņas, trauks ar ūdeni, marle un palodze. Mikrozaļumi aug no vienas līdz trīs nedēļām, atkarībā no to veida, tad ražu nogriež. Gatavo ražu iespējams uzglabāt arī ledusskapī līdz pat vienai nedēļai. Mikrozaļumus var izmantot dažādu salātu un mērču gatavošanā, dārzeņu un augļu kokteiļos, smūtijos, kā garšvielas, kā arī dažādu ēdienu dekorēšanai.

Seši mikrozaļumi, ko iekļaut uzturā

#1 Kressalāti tiem, kuriem ikdienas darbs ir pie datora

Kressalāti ir bagāti ar dažādām minerālvielām – jodu, kalciju, dzelzi, fosforu un sēra savienojumiem, kas piešķir tiem sīvu un nedaudz rūgtenu garšu. Tāpat tie bagāti ar C vitamīnu un beta karotīnu. Kressalāti uzlabo ēstgribu un veicina gremošanu, kā arī īpaši ieteicami visiem tiem, kuri ikdienā strādā pie datora, jo labvēlīgi iedarbojas uz redzi. Kressalāti ir visvienkāršāk izaudzējamie mikrozaļumi, jo tos var ievākt jau pēc 4–7 dienām. Izmantojami pie salātiem, mērcēm, omletēm, biezpiena uz brokastu maizītēm, kā arī dekorēšanai.

#2 Redīsi veselīgiem matiem un ādai

Redīsos ir daudz C vitamīna, beta karotīna, folātu, dzelzs, cinka, kālija un sēra. Tie labvēlīgi iedarbojas uz matu un ādas stāvokli. Šiem mikrozaļumiem ir diezgan izteikta garša un aromāts, un tie lieliski papildinās jebkuru ēdienreizi ar antioksidantu kokteili.

#3 Sinepes regulē cukura līmeni

Sinepju mikrozaļumi satur virkni minerālu – fosforu, kāliju, dzelzi, magniju, sēru, cinku, kalciju, kā arī B grupas vitamīnus, PP un C vitamīnu. Bioloģiski aktīvās vielas nodrošina labu gremošanas trakta darbību, uzlabo vielmaiņu, kā arī piedalās cukura līmeņa regulācijā. Sinepju mikrozaļumi labvēlīgi ietekme imunitāti un tiem piemīt arī pretiekaisuma darbība. Arī sinepju sēklas sadīgst jau 3–4 dienās. Sinepju mikrozaļumiem ir izteikts aromāts un asa, piparota garša. Ļoti labi sader ar gaļas ēdieniem.

#4 Bietes zarnu trakta darbībai

Biešu mikrozaļumi to izskata dēļ lieliski noder ēdienu dekorēšanai, turklāt tie ir bagāti ar dzelzi, kāliju, kalciju, beta karotīnu folijskābi, C vitamīnu un antioksidantiem. Stabilizē zarnu trakta darbību un attīra organismu, kā arī uzlabo asinsradi, spēcina organismu un labvēlīgi ietekmē aknu funkcijas. Biešu mikrosalātiem ir saldena, maiga biešu garša, kas labi sader ar salātiem, svaigiem sieriem, īpaši kazas piena sieru, lēcām, pupiņām, kā arī dažādām augļu salātu receptēm.

#5 Zirņi urīnsistēmas darbībai

Zirņu mikrozaļumi satur daudz proteīna, fosfora, dzelzs un dažādus vitamīnus. To lietošana uzturā nodrošina urīnsistēmas darbību, palīdz izvadīt toksīnus un aktivizē vielmaiņu. Tāpat tie palīdz skeleta – muskulatūras attīstībā un uzturēšanā. Zirņu mikrozaļumu garša ir saldena, maiga, lapiņas kraukšķīgas, tāpēc tie iecienīti arī bērnu vidū. Izmantojami dažādos salātos, sautējumos, pie pastām un risoto, kā arī pie saldajiem ēdieniem un kūkām.

#6 Saulespuķes enerģijai un spēkam

Saulespuķu dīgsti satur kalciju, kāliju, magniju, dzelzi, daudz olbaltumvielas, B1 vitamīnu un C vitamīnu. Tie aizsargā šūnas no bojāejas, sniedz tām enerģiju un spēku. Šiem mikrozaļumiem ir maiga garša, tāpēc tie garšos arī bērniem. Saulespuķu mikrozaļumus ieteicams pievienot dažādiem salātiem un bērt uz maizītēm.

