Spa kultūra vīriešiem

Bārberšops (barbershop) ir vīriešu teritorija. Tā ir vieta, kur apgriezt matus un sakopt bārdu, iedzert viskiju un parunāt par močiem. Dobeles “Rock 'N' Shave Barber Shop” saimnieko Ingus Šefanovskis, un pie viņa brauc vīrieši arī no Rīgas, Jelgavas un Saldus.

– Tu droši vien zini un vari pastāstīt, kas ir bārberšopu kultūra un kā tā radusies?

Pats neesmu pētījis vēsturi, bet esmu dzirdējis, ka pirmsākumi meklējami jau laikā pirms Kristus. Sākotnēji tās bijušas medicīniskas iestādes, tur nolietas asinis, ko uzskatīja par veselīgu lietu. Kādu laiku pat ārā stāvējuši asins trauki, kas vēlāk tika aizliegts, jo tas šķitis barbariski. Tur veica arī ķirurģiskas operācijas, amputēja locekļus, rāva zobus. Vīriešiem tā bija vieta, kur to visu varēja izdarīt – apgriezt matus, izraut zobu un kaut ko izoperēt.

Vēlāk tas kļuva par tādu kā vīriešu klubiņu, vietu, kur visi bija draugi. Tur varēja satikties arī ienaidnieki, taču viņi nedrīkstēja konfliktēt, tikai izejot ārā, varēja viens otram pa muti sadot. Bārberšops bija vieta, kur visas nebūšanas un nepatika citam pret citu izgaisa. Bārberšopu kultūra, ko pazīstam mūsdienās, nāk no Anglijas, viņi to ir pacēluši mazliet citādā līmenī. Pēdējos desmit gados tā strauji izplatījusies arī citur Eiropā. Bārberšopa simbols ir šī lampa. Ja to redzat, tad ziniet, ka tur var ieiet, lai apgrieztu bārdu un matus.

– Mūsdienās tā ir vairāk modes lieta?

Es nezinu, vai modes lieta, taču ir skaidrs, ka tā ir ļoti vajadzīga lieta. Kad pats pirmo reizi aizgāju uz bārberšopu, nevarēju saprast, kā tas iespējams, ka iepriekš nekas tāds nav bijis. Džeki, kas nāk pie manis uz skūšanos, kuras laikā es dzenu bārdu ar nazi, teic, ka tā ir kā spa procedūra. Kāds kungs, kuram ir septiņdesmit gadu, atzina, ka viņš nekad mūžā nav tik labi juties. Viņam bija smaids sejā, kad piecēlās un gāja ārā. Ja arī tā ir modes lieta, tā nekur nepazudīs.

– Bārberšopu attīstība droši vien ir saistīta ar hipsteru kultūru, kuras ietekmē vīrieši pastiprināti sāka audzēt bārdas.

Jā, parādījās bārdas, bet nebija, kas tās kopj. Tas noteikti bija grūdiens tam visam. Kaut gan tagad bārdas sāk iziet no modes, bet bārberšopi nekur nepazudīs. Bārda kādam ir un kādam nav modes lieta. Tagad Dobelē ļoti daudzi sākuši audzēt bārdas, jo iepriekš viņiem vienkārši nebija, kur to sakopt. Ir pat džeki, kuriem sievas liek audzēt bārdu. Bet ir arī otrādi – ir sievas, kas liek bārdas dzīt nost. Īstenībā sievām ir liela ietekme uz vīriem. Parasti es vīrietim beigās pajautāju, kā viņš jūtas, patīk vai nepatīk. Bieži viņi atbild – aiziešu mājās, tad jau redzēs, ko sieva teiks.

Foto: Eva Pričiņa