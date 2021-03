Supervīzija ļauj saskatīt iespējas

Jelgavniece Inga Remerte ir sertificēta supervizore, kura galvenokārt atbalsta un konsultē izglītībā strādājošos. Šī saruna ne tikai atklās to, kas ir supervīzija, kā tā var palīdzēt dažādu jomu speciālistiem, bet arī mudinās katru pašu meklēt ieguvumus un risinājumus situācijā, kurā šobrīd atrodamies.

– Kas ir supervīzija, un kādam mērķim tā kalpo?

Supervīzija ir profesija ar lielu pievienoto vērtību, jo pēc savas būtības tas ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais atbalsts. To izmanto profesionālā jomā jeb saistībā ar darbu. Konsultācijas var saņemt kā indivīds, tā organizācija, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci, darbības kvalitāti un sekmētu izaugsmi.

Organizāciju kontekstā tā var būt komandu supervīzija, kurā tiekas kolektīvs, kas iet uz vienotu mērķi. Bet var būt arī individuāla konsultācija vai darbs grupā, kurā satiekas konkrētas jomas profesionāļi no vienas vai dažādām iestādēm. Svarīgi, ka tas ir konfidenciāls process, jo supervizora ētika paredz, ka nekas no tā, kas tiek runāts, netiek izpausts.

Būtiski pieminēt, ka supervīzija darbojas tad, ja tā ir brīvprātīga, jo piespiest cilvēku dalīties ar savām problēmām un bažām nevar, tas ir jāgrib pašam. Ļoti būtisks ir arī jēgpilnības aspekts, klientam ir jāgrib kaut ko darīt, un to, kādu rezultātu vēlams sasniegt, nepasaku es, bet klients.

– Tātad uz supervīziju cilvēks nāk jau mērķtiecīgi ar kādu pro­blēmu, ko grib risināt?

Vai vismaz grib meklēt tai risinājumu. Ne vienmēr mēs visu varam uzreiz atrisināt, taču varam meklēt iespējas. Piemēram, kā vieglāk komunicēt ar klientiem vai kolēģiem, kā paplašināt savas zināšanas un prasmes. To var risināt supervīzijā, jo, lai arī mēs runājam par profesionālo jomu, bieži tas, kas traucē labsajūtai, ir saistīts ar emocijām, kuras dažkārt mums rada citi cilvēki.

