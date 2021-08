Topošās māmiņas var pieteikties bezmaksas vingrošanas nodarbībām

Veselības veicināšanas programmas ietvaros atvērta pieteikšanās grūtnieču vingrošanas nodarbībām fizioterapeita vadībā SIA "Zemgales veselības centrs”, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Grūtnieču vingrošanas nodarbības notiks no 16. līdz 26. augustam (4 nodarbības) pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 16.30 līdz 17.30, no 6. līdz 29. septembrim (8 nodarbības) pirmdienās un trešdienās no pulksten 12 līdz 13 un no 6. septembra līdz 1. oktobrim (8 nodarbības) pirmdienās un piektdienās no pulksten 14 līdz 15. "Vingrotājas, kuras pieteiksies uz nodarbībām augustā, var pieteikties arī uz nodarbībām septembrī, jo katrai grūtniecei paredzētas 8 nodarbības," skaidro veselības veicināšanas programmas koordinatore Jelgavā Agita Dilāne.

Topošajām māmiņām vingrošanas nodarbībām obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 63048913 vai 25612545.

Svarīgi – uz pirmo vingrošanas nodarbību dalībniecei obligāti līdzi jābūt izziņai no vecmātes vai ārstējošā ārsta par to, ka topošā māmiņa var piedalīties vingrošanas nodarbībās.

Foto: pixabay.com