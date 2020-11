Turpinās akcija “Pārtrauc klusēšanu!”

Līdz 22. novembrim turpinās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 rīkotā informatīvā akcija “Pārtrauc klusēšanu!”, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību seksuālās vardarbības problēmai, aicinot cietušos bērnus, ģimenes locekļus un u.c. sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem un ziņot par notikušo, informē VBTAI pārstāvis Taivo Trams.

Uzticības tālrunis aicina izmantot iespēju saņemt psiholoģisko palīdzību un atbalstu katram ērtā veidā – gan zvanot uz diennakts tālruņa līniju 116111 vai izmantojot čata iespēju (čats strādā darba dienās no pulksten 12 līdz 20, čata logs meklējams mājaslapā www.bti.gov.lv), gan rakstot uz e-pastu uzticibaspasts116111bti.gov.lv, vai lejupielādējot bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”, caur kuru iespējams sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem sev vispiemērotākajā un ērtākajā veidā.

Šis gads Covid – 19 pandēmijas dēļ bijis īpaši smags tiem bērniem, kas piedzīvojuši seksuālu vardarbību no radinieku un tuvinieku puses – ieviestie ierobežojumi un mācības no dzīvesvietas pazemināja bērna iespējas izvairīties no kontakta ar varmāku, kas var krasi pasliktināt bērna psihoemocionālo stāvokli. Arī Uzticības tālrunis pavasarī saņēma informāciju par vairākiem gadījumiem, kad bērns juties tik izmisis un nobijies par iespējamu vardarbības atkārtošanos, ka pieņēmis lēmumu tomēr meklēt palīdzību un ziņot par notikušo.

Foto: no arhīva