Vasaras nedraugs – kāju tūska. Pieci speciālistu ieteikumi, ko darīt

Vasarā, jo īpaši karstā un tveicīgā laikā, tūska ir īpaši izplatīta problēma, kas rada sāpes un smaguma sajūtu kājās, un nereti var liecināt pat par bīstamām slimībām – sirds un nieru mazspēju, vairogdziedzera darbības traucējumiem, venozo trombozi vai citām. Kā mazināt kāju tūsku un sevi pasargāt no iespējamām vēnu saslimšanām, ieteikumos dalās farmaceite Zane Melberga un fleboloģe Sandra Prāve.

Kas veicina kāju tūsku?

“Gandrīz katrs no mums ir piedzīvojis, ka no rīta uzvilktā zeķīte nedaudz atstāj iespiedumu kājā vai ka kurpes vakarā liekas izmēru par mazu. Nenoliedzami karstais laiks ir pārbaudījums arī mūsu vēnām, jo siltumā to sieniņas atslābst, līdz ar to vēnas kļūst platākas, tajās esošās vārstules nevar nodrošināt pareizu vienvirziena asins plūsmu no pēdām uz organisma centru, tādējādi veidojot venozu sastrēgumu, kura rezultātā asiņu šķidrā daļa iziet apkārtējos audos un veidojas tūska. Cilvēkiem, kuriem vēnas ir relatīvi veselas, tūska ir mazāk izteikta, savukārt tiem, kuriem jau ir kāda vēnu saslimšana, tūska ir daudz izteiktāka, norāda fleboloģe Sandra Prāve.

Papildu tam, kāju tūsku veicina ilgstoša atrašanās vienā pozā – sēdus vai stāvus. Tas saistīts ar to, ka ilgstošas statiskas slodzes laikā netiek nodarbināti ikru muskuļi, pēdas un ceļa locītavas, kas paralēli sirds darbam palīdz virzīt venozās asinis pareizajā virzienā. Karstā un jo īpaši tveicīgā laikā ieteicams izvēlēties maksimāli ērtus un elpojošus apavus, taču dāmām noteikti jāizvairās visu dienu pavadīt augstpapēžu kurpēs. Papildu slogu kājām un līdz ar to arī tūsku rada palielināts ķermeņa svars, tāpēc cilvēkiem, kuri piekopj aktīvu dzīvesveidu, kāju tūska nav izteikta, kā arī ir mazāks vēnu saslimšanas risks.

Kad par kāju tūsku būtu jāsāk satraukties?

Farmaceite Zane Melberga norāda, ka, ja kāju tūska un nogurums parādās tikai vakarpusē, tad satraukumam nav pamata – kājas nepieciešams noskalot vēsā ūdenī, pacelt augstāk un ļaut tām atpūsties. Savukārt, ja kāju tūska turpinās vairākas dienas pēc kārtas un vakarā pampuma dēļ potītes vairs nav saskatāmas, kā arī tad, ja pampums nav sezonāls, nepieciešams vērsties pie ārsta vai flebologa, lai pārliecinātos par to, vai šie simptomi nav sākums venozai saslimšanai. Arī gadījumos, kad uz kājām redzamas paplašinātas vēnas kā zili tīklojumi un mezgliņi, tie jau var liecināt par nopietnām veselības problēmām, kas ietekmē arī dzīves kvalitāti, tāpēc arī šādos gadījumos ieteicams savlaicīgi vērsties pie speciālista.

Fleboloģe norāda, ka tāds šķietams nieks kā kāju tūska liekas nesvarīgs, taču tā var liecināt arī par kādu no saslimšanām. Sirds mazspēja, vēnu mazspēja, limfostāze, pēctraumu tūska, liekā svara izraisīta tūska, locītavu mazkustīguma izraisīta tūska ir visbiežākās pataloģijas, ar kurām nākas saskarties ārstiem. Retākos gadījumos kāju tūska var liecināt arī par nieru pataloģiju. Sevišķi bīstama situācija ir pēkšņa vienas kājas tūska. Tās gadījumā nepieciešama steidzama flebologa konsultācija, jo nereti tās cēlonis ir dziļo vēnu tromboze, kuru savlaicīgi neārstējot, var rasties dzīvībai bīstamas komplikācijas. Šādā situācijā iespējami ātri nepieciešams uzsākt pareizu ārstēšanu, kas uzlabos gan terapijas rezultātu, gan mazinās dzīvībai bīstamu komplikāciju veidošanos. Pie flebologa ieteicams griezties arī situācijās, kad tūska nemazinās pēc nakts atpūtas un šāda situācija saglabājas vairāk nekā nedēļu. Tāpat arī tad, ja zem ādas redzami un taustāmi vēnu mezgli, kuri paceļot kāju augstāk – saplok.

Pieci speciālistu ieteikumi kāju tūskas mazināšanai

1. Izkusties ik pēc 45 minūtēm

Šķidruma aizturi organismā veicina ilgstoša sēdēšana vai stāvēšana, tāpēc ik pēc 45 minūtēm ieteicams izkustēties – vismaz pastaigājot vai veicot vienkāršus vingrojumus kājām, kas veicina venozo un limfātisko atteci. Ieteicams novilkt apavus un izapļot pēdas uz abām pusēm, tās izkustinot uz augšu un leju, kā arī izkustinot kāju pirkstus. Savukārt, ja sēžot papēži ritmiski tiks klaudzināti pret zemi – sīkie asinsvadi un limfvadi ievibrēs, tādējādi kājās uzlabojot asinsriti.

2. Atvēsini kājas

Karstums veicina kāju tūsku, tādēļ karstā laikā kājas ieteicams pamasēt virzienā no potītēm uz augšu ar vēsa ūdens strūklu. Tūskas mazināšanai ieteicamas arī peldes – vēss ūdens mazinās kāju tūsku, bet peldēšana veicinās asins cirkulāciju. Ja peldes nav iespējamas, tad iespējams lietot atvēsinošus un asinsriti veicinošus gelus, kas palīdzēs arī pret kāju sāpēm un nogurumu. Iespējams izmantot arī vairākkārt lietojamos aukstuma maisiņus, ko nepieciešams atdzesēt ledusskapī vai saldētavā un izmantot, lai mazinātu kāju pietūkumu, uzliekot uz nepieciešamās zonas un paturot aptuveni 30 minūtes. Svarīgi atcerēties, lai nerastos apsaldēšanās risks, aukstuma maisiņu nedrīkst likt tieši uz ādas, tāpēc zem maisiņa ieteicams palikt plānu dvieli. Papildu tam, ātri noņemt kāju tūsku iespējams arī ar 1-2 minūšu masāžu ar ledus kubiciņiem, ar kuriem tiek masētas pēdas, kāju pirksti un potītes, kustības veicot limfteces virzienā.

3. Izdzer pietiekamu daudzumu ūdens

Dienā, jo īpaši karstā laikā, ieteicams izdzert vismaz divus litrus ūdens, taču svarīgi lielāko daļu ūdens izdzert dienas pirmajā pusē. Ja organismam ir tendence aizturēt šķidrumu, tad intensīva ūdens dzeršana pirms nakts miera var radīt tūskas veidošanos un radīt pampumu kā kājās, tā arī sejā un ķermenī kopumā.

4. Ja plānota ilgstoša slodze kājām – valkā kompresijas zeķes

Paaugstinātas slodzes laikā, piemēram, kad plānoti garāki pārbraucieni vai ilgstoša sēdēšana birojā, profilaktiski ieteicams valkāt kompresijas zeķes. Tās ir piemērotas tiem, kam vēl nav izveidojusies vēnu mazspēja un kuri gribētu sevi no tās pasargāt. Kompresijas zeķes ir īpaši izgatavotas, lai nodrošinātu spiedienu dažādās vietās – pie potītēm lielāku, bet pie ikriem un uz augšu – aizvien mazāku, nodrošinot to, lai asinis tiktu pumpētas uz augšu. Lai kompresija būtu vienmērīga, svarīgi piemeklēt pareiza izmēra zeķes. Ja izmērs būs par lielu, kompresija nestrādās, ja par mazu – zeķes saspiedīs ne tikai vēnas, bet arī artērijas. Tāpat nepieciešams veikt precīzus kāju mērus, nomērot pēdu, potīti, augšstilba vai apakšstilba garumu un apkārtmēru, tādēļ kompresijas zeķes nav ieteicams iegādāties interneta veikalā, bet iegādāties aptiekā vai specializētā veikalā, kurā pieredzējuši speciālisti sniegs konsultāciju to izvēlē un palīdzēs izvēlēties piemērotākās.

5. Rūpējies par vēnu veselību

Farmaceite Zane Melberga iesaka parūpēties par savu kāju veselību vēl pirms parādījušās kādas problēmas. Ikvienam – gan tiem, kam kājas veselas, gan tiem, ko mēdz piemeklēt kāju tūska – ir jārūpējas par savu kāju un vēnu veselību. To iespējams darīt ar vingrojumiem un sportiskām aktivitātēm, kas uzlabo kāju asinsriti, piemēram, staigāšana, nūjošana, skriešana, riteņbraukšana un jo īpaši peldēšana. Papildu tam, vēnu veselības uzlabošanai ieteicams lietot uztura bagātinātājus vai bezrecepšu medikamentus, kas stiprinās vēnu sieniņas, palielinās kapilāru elastību, tādējādi novēršot asinsvadu plīsumu, vienlaikus uzlabojot asinsriti vēnās un mazinot tūsku. Kāju tūskas gadījumā ieteicams lietot arī speciālus gelus vai ziedes, ko uzklāt ar masējošām kustībām no lejas uz augšu, tādējādi mazinot kāju tūsku no ārpuses.

Savukārt gadījumos, ja konstatēta vēnu varikoze, tad par to veselību ieteicams domāt gan iekšīgi, gan ārīgi. Iekšķīgas lietošanas līdzekļi var saturēt zirgkastaņu sēklu ekstraktu, kas mazinās tūskas veidošanos, savukārt as uzlabošanai iekšķīgi var lietot dažādus medikamentus, kas satur rutīnu un C vitamīnu, kas nostiprinās asinsvadu sieniņas. Papildu tam, ārīgi iespējams lietot heparīnu saturošas ziedes un gelus, kas mazina asinsreci un veicina labāku asins plūsmu vēnās. Lai atrastu sev piemērotāko līdzekli, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Foto: publicitātes