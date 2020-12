VI pasaules diktātu latviešu valodā teicami uzrakstījuši 17 dalībnieki

VI pasaules diktātu latviešu valodā, kas 2020.gada 7.novembrī vienlaikus Latvijā un pasaulē norisinājās tiešsaistē vietnē "raksti.org", teicami uzrakstījuši 17 dalībnieki, atklāja nodibinājuma "Pasaules valoda" valdes loceklis Raimonds Grants.

Izlabojot 2457 pārbaudei pieņemtos darbus, kļuvis zināms, ka no 17 teicami uzrakstītajiem darbiem četri bija bez kļūdām, bet 13 - ar vienu kļūdu.

Tāpat zināms, ka šogad 16 labākie darbi rakstīti Latvijā, no tiem septiņi Rīgā, pa vienam Rencēnos, Līgatnē, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Ogrē, Bauskā, Mārupē un Pārgaujas novadā, bet viens - Luksemburgā.

Grants atzīmēja, ka vienus no labākajiem darbiem uzrakstījušas trīs skolnieces vecumā no 14 līdz 17 gadiem, kā arī divas sešdesmitgadnieces.

Vidējais kļūdu skaits vienā diktātā bija 13 - četras ortogrāfijas un deviņas interpunkcijas. Maksimālais kļūdu skaits vienā darbā bija 139, savukārt daļa diktātu netika pieņemti pārbaudei, jo tie bija uzrakstīti tikai daļēji vai tajos trūka diakritisko zīmju.

Grants pavēstīja, ka no pārbaudei pieņemtajiem darbiem 249 bija 2-5 kļūdas, 805 bija 6-10 kļūdas, 1050 bija 11-20 kļūdas, 237 bija 21-30 kļūdas, 47 bija 31-40 kļūdas, 28 bija 41-50 kļūdas, 24 bija 51 un vairāk kļūdas.

Vienlaikus viņš norādīja, ka šogad palielinājusies diktātu rakstošo vīriešu aktivitāte, tomēr sievietes joprojām bijušas krietni čaklākas rakstītājas, attiecīgi 17% pret 83%. Tāpat zināms, ka jaunākajiem dalībniekiem, kuri diktātu rakstīja Baložos un Jūrmalā, ir tikai deviņi gadi, savukārt vecākajai dalībniecei, kura diktātu rakstīja Pelču pagastā, - 89 gadi.

Savukārt dalībnieku vidējais vecums esot teju nemainīgs jeb 36 gadi.

Vairākums jeb 96,7% diktāta dalībnieku norādīja, ka viņu dzimtā valoda ir latviešu, 2,6% - krievu, pārējie 0,7% - lietuviešu, poļu, vācu un citu valodu. Vienlaikus ne visi diktāta dalībnieki vēlējās norādīt iegūto izglītības līmeni, taču zināms, ka diktātu rakstīja 47 doktori, 829 maģistri un 698 bakalauri. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem diktātu rakstījuši arī 393 vidējo izglītību un 392 pamatizglītību ieguvušie.

Kopumā saņemti darbi no 34 pasaules valstīm. Dalībnieku vairākums jeb 2481 dalībnieks bija no Latvijas, pārējie bija no Vācijas - 37 dalībnieki, Lielbritānijas - 32, Beļģijas - 15, Nīderlandes - 14, Luksemburgas un Norvēģijas - katrā pa 10 dalībniekiem, Īrijas - astoņi, Polijas un Francijas - katrā pa septiņi, Spānijas un Zviedrijas - katrā pa seši, Grieķijas, Lietuvas un Moldovas - katrā pa četri, Somijas, Dānijas un Čehijas - katrā pa trīs, Šveices, Itālijas, Igaunijas, Baltkrievijas un ASV - katrā pa divi, bet no Austrijas, Austrālijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Horvātijas, Izraēlas, Kanādas, Kipras, Krievijas, Laosas, Peru un Taivānas saņemts pa vienam darbam.

Grants uzsvēra, ka atzīmes par veikumu netika liktas, un diktātu varēja rakstīt gan norādot savu vārdu, gan anonīmi, jo iniciatīvas mērķis ir sniegt iespēju ikvienam novērtēt zināšanas latviešu valodas pareizrakstībā. Paredzēts, ka visi pasākuma tiešsaistes dalībnieki decembrī saņems īpašu apliecinājumu par piedalīšanos VI pasaules diktātā latviešu valodā, savukārt labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no uzņēmuma "Jāņa Rozes grāmatnīca".

Aptuveni 300 vārdu garo tekstu "Pasaka par vārdu tapšanu" īpaši šim nolūkam radīja dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs Šlāpins. To diktēja aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa. Teksta atbilstību latviešu valodas normām pārbaudīja un apstiprināja Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača.

2019.gadā jubilejas - V - pasaules diktātu latviešu valodā klātienē un tiešaistē visā pasaulē rakstīja 2042 dalībnieki, 2018.gadā - 1648 dalībnieki, 2017.gadā - 935 dalībnieki, 2016.gadā - 789 dalībnieki, bet 2015.gadā - 920 dalībnieki.

Foto: no arhīva