ZRKAC piedāvā jaunu semināru ciklu ģimenēm

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) piedāvā bezmaksas seminārus ģimeņu psihoemocionālajam atbalstam "Ģimene kā emocionālās stabilitātes resurss pandēmijas laikā". Semināri notiks "Zoom" platformā, bet to ieraksti ikvienam būs pieejami www.zrkac.lv.

Centra mājaslapā, sadaļā "Vecākiem", atrodama arī informācija par pieteikšanos tiešsaistes nodarbībām.

Kā informē ZRKAC, piecu semināru cikls plānots kā saruna ar psihoterapijas speciālistiem pandēmijas laika emocionālo grūtību mazināšanai. Nodarbībās tiks izskaidroti spriedzi radošie cēloņi un tas, kā runāt par grūtībām un emocijām, neaizskarot otru cilvēku.

Pirmais seminārs norisināsies jau 17. februārī pulksten 18 un tā temats ir "Ģimenes ikdienas organizācija attālinātā darba un attālināto mācību laikā, palīdzība bērnam". Lektors psihoterapeits Nils Konstantinovs runās ar vecākiem par to, kā uzturēt motivāciju bērniem attālināto mācību laikā un ko darīt, ja tā pazūd, kādas ir populārākās attālināto mācību problēmas un kā tās risināt, bet 4. martā pulksten 18 seminārā "Dusmu pārvaldība" lektore psihoterapeite Inta Zīle runās par emociju atpazīšanu un kontroli - kā atpazīt un kontrolēt dusmas, kā arī izmantot dusmu enerģiju produktīvi.

Seminārus 15. un 22. martā, kā arī 12. aprīlī vadīs lektore Inese Lapsiņa. 15. martā pulksten 18 seminārā "Vecāku izdegšanas sindroms un ar to saistītās emocionālās izjūtas" tiks runāts par to, kā atgūties no izdegšanas radītajām psihoemocionālām sekām, 22. martā pulksten 18 gaidāms seminārs "Attiecības ģimenē – izaicinājumi pandēmijas laikā" par cilvēku spējām konstruktīvi risināt dažādas ikdienas situācijas, kā arī pārvarēt dažādas grūtības, piedzīvojot ilgstošu spriedzi, bet 12. aprīlī pulksten 18 nodarbībā "Emocionālā labsajūta ģimenē" varēs uzzināt par veidiem, kā stiprināt saikni ar otru cilvēku un kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā.

Pieteikties semināriem var, aizpildot tiešsaistes formu, kas pieejama ŠEIT vai rakstot uz e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. E-pastā pieejama arī papildu informācija par semināru norisi un pieteikšanos. Dalībai seminārā ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās, vietu skaits ir ierobežots.

Semināru cikls tiek īstenots projekta "Veselības veicināšana Jelgavā" gaitā.

