"airBaltic" uz laiku samazinās darbinieku skaitu par 250 cilvēkiem

Nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" saistībā ar lidojumu atcelšanu uz laiku samazinās darbinieku skaitu par līdz pat 250 cilvēkiem, aģentūru LETA informēja lidsabiedrības pārstāve Alise Briede.

Galvenokārt, darbinieku samazināšana attieksies uz lidmašīnu apkalpojošo personālu. Lidsabiedrība centīsies rast brīvprātīgus risinājumus, pārbaudes laika saīsināšanu, piedāvās bezalgas atvaļinājumus vai arī īstenos darba uzteikšanu. "airBaltic" darbinieki par šiem plāniem šodien informēti darbinieku ārkārtas sanāksmē.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss pauda, ka šis ir "smags, taču nepieciešams lēmums". Viņš uzsvēra, ka pirmajos divos mēnešos "airBaltic" bija ļoti pozitīvs gada sākums, taču tagad lidsabiedrību apdraud ārkārtēji apstākļi. "Šobrīd esam spiesti šādi rīkoties, lai spētu pieņemt cilvēkus atpakaļ darbā un atgriezties uz mūsu izaugsmes ceļa, kad situācija uzlabosies. Mēs šo grūto periodu pārcietīsim kopā un saglabāsim ciešu dialogu ar mūsu darbiniekiem," pauda Gauss.

Viņš pauda nožēlu, ka pašreiz nav iespēju turpināt darbību kā ierasts, jo ir nepieciešams atcelt lidojumus, samazināt lidmašīnu izmantošanu. Turklāt "airBaltic" redz strauju un negaidītu pieprasījuma kritumu lidojumu rezervācijām.

"Mēs esam droši, ka situācija atgriezīsies ierastajā režīmā. Mēs patiesi ceram uz mūsu kolēģu un Latvijas sabiedrības sapratni šajā grūtajā laikā," pauda Gauss.

Pašreiz jaunā koronavīrusa izplatītās slimības Covid-19 dēļ "airBaltic" laika posmā no 23.marta līdz 31.maijam ir atcēlusi kopumā 580 lidojumus.

Jau ziņots, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī sekojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, "airBaltic" nolēmusi pārtraukt visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no 9.marta līdz aprīļa beigām, un no 10.marta līdz 31.maijam atcelti arī visi lidojumi uz un no Romas. Savukārt no 29.marta līdz 31.maijam "airBaltic" atcēlusi vēl 370 lidojumus uz dažādiem galamērķiem.

"airBaltic" atcēlusi arī plānoto potenciālo darbinieku atlasi Jelgavā, 17.martā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās.

2019.gadā "airBaltic" pārvadāja kopumā 5,049 miljonus pasažieru.

"airBaltic" nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, kā arī "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Latvijas valstij pieder 80,05% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - gandrīz 20% akciju.

Foto: no arhīva