Aptauja: 45% mazo un vidējo uzņēmumu turpina strādāt attālināti

Vairāk nekā pusotru gadu pēc Covid-19 pandēmijas sākuma gandrīz puse jeb 45% no mazajiem un vidējiem uzņēmējiem (MVU) turpina strādāt attālināti, secināts tehnoloģiju kompānijas SIA "Tet" biznesa klientu aptaujā.

Tajā skaitā pilnībā attālināti strādā 17% aptaujāto uzņēmumu, bet 28% - birojā pavada dažas dienas nedēļā. Vienlaikus 28% aptaujāto atzinuši, ka labprāt atgrieztos atpakaļ birojos.

Kā norāda aptaujas veicēji, rādītāji saglabājas nemainīgi, salīdzinot ar 2020.gadu, kad "Tet" veica līdzīgu aptauju. Tomēr novērojams, ka šobrīd krietni mazāk uzņēmumu, nekā pērn plāno pāriet uz attālināta darba modeli.

"Neskatoties uz prognozēm par to, ka attālinātais darbs ir uz palikšanu, aptaujas rezultāti MVU segmentā rāda, ka liela daļa uzņēmumu plāno nākotnē strādāt no birojiem," norāda "Tet" informācijas tehnoloģiju drošības biznesa vadītājs un "Tet" grupas uzņēmuma "Data Experts" izpilddirektors Deniss Rubens.

Ja 2020.gadā ceturtā daļa no tiem, kuri strādāja klātienē birojos, vēlējās ieviest attālinātu darbu, tad šobrīd situācija ir būtiski mainījusies - tikai 11% plāno to darīt nākotnē. Savukārt vairāk nekā 80% uzņēmumu nemaz neplāno attālinātu darbu.

Pēc Rubena domām, viens no skaidrojumiem varētu būt tehniskais nodrošinājums darbam mājās. Aptaujas dati liecina, ka 48% no aptaujāto uzņēmums nenodrošina attālinātajam darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu vai arī nodrošina to tikai daļēji (31%).

Lai gan pandēmijas ietekme ir spiedusi uzņēmumus uzlabot savu tehnisko nodrošinājumu darbam no mājām un kopumā situāciju nevar salīdzināt ar pandēmijas sākumposmu, tomēr liela daļa (40%) no MVU vēl aizvien saskaras ar tehniskām problēmām, kas traucē pilnvērtīgi strādāt attālināti.

"Diemžēl šajā ziņā nav redzams uzlabojums, salīdzinot ar 2020.gadu, kad pandēmijas radītās izmaiņas bija tikai sākušās," atzīst Rubens.

Strādājot attālināti, par tehnisko izaicinājumu iemesliem Latvijas uzņēmumi visbiežāk min problēmas ar datortehniku, sakaru problēmas un zināšanu trūkumu par tehnoloģijām.

Populārāko attālināto saziņas rīku lokā joprojām ir "Zoom" (33%), "MS Teams" (17%) un "Google Meet" (9%). Vairāk nekā pusei jeb 52% no tiem, kuri izmanto attālinātas saziņas rīkus, apmācības daļēji vai pilnībā nodrošina darba devējs, savukārt pārējiem šie rīki jāapgūst patstāvīgi.

"Tet" biznesa klientu aptaujā piedalījās 151 MVU.

"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor") personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%). "Tet" grupā ir uzņēmumi "Tet", "Citrus Solutions", "Data Experts", "Helio Media" un "Baltijas datoru akadēmija". "Tet" pieder 23% SIA "Latvijas mobilais telefons" kapitāldaļu.

"Tet" koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 222,644 miljoni eiro, kas ir par 1,6% mazāk nekā 2019.gadā, kamēr koncerna peļņa saruka par 16,1% un bija 30,389 miljoni eiro. Savukārt "Tet" pērn strādāja ar 178,293 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 8,5% un bija 30,078 miljoni eiro.

Foto: "Tet"