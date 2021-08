Aptauja: Latvijā 39% iedzīvotāju ir nerealizēta biznesa ideja

Latvijā 39% iedzīvotāju ir nerealizēta biznesa ideja, pavēstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), atsaucoties uz aptaujas, kas veikta konkursa "Ideju kauss" ietvaros, datiem.

Vienlaikus aptaujā trešdaļa respondentu atzinuši, ka nākotnē vēlas dibināt uzņēmumu.

Trešdaļai aptaujāto nav nerealizētu biznesa ideju, 19% respondentu norādījuši, ka nav domājuši par nerealizētu biznesa ideju, savukārt katrs desmitais iedzīvotājs paudis uzskatu, ka viņa biznesa ideja nav konkurētspējīga.

Pēc aptaujas datiem, izteiktāka vēlme pēc sava biznesa ir cilvēkiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (57%) un iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 39 gadiem (45%), kamēr vismazāk par savu biznesu domā iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (12%).

Pierīgā un Latgalē par sava biznesa izveidi domā 33% respondentu, kamēr Rīgā, Kurzemē un Vidzemē uzņēmējdarbības debija ir padomā 31% respondentu, bet Zemgalē - 26%.

"Novērojam, ka optimisms par uzņēmējdarbības debiju ir nedaudz sarucis. Ja pērn nerealizēta biznesa ideja bija nepilnai pusei iedzīvotāju, patlaban tāda ir aptuveni trešdaļai cilvēku, turklāt nedaudz mazāk iedzīvotāju arī sapņo par savu biznesu," pauda LIAA Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

Vienlaikus viņa atzina, ka aptaujāto atbildes joprojām apliecina lielu interesi par uzņēmējdarbību. "Ikvienam ir iespēja ar pavisam vienkāršu pieteikumu uz vienas A4 lapas startēt konkursā "Ideju kauss 2021", lai pretendētu uz pirmo starta kapitālu biznesa īstenošanai un risinājuma attīstīšanai sadarbībā ar mūsu mentoriem," minēja Muižniece.

Aptauja veikta sadarbībā ar kompāniju "Norstat" 2021.gada jūlijā, intervējot 1008 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Jau vēstīts, ka pieteikties ideju konkursam "Ideju kauss" var līdz 5.septembrim.

Konkursa "Ideju kauss 2021" gaitā dalībnieki apgūs un papildinās biznesa zināšanas, pilnveidos savu ideju un sacentīsies par naudas balvām no 1500 līdz 10 000 eiro biznesa sākšanai. Šogad balvas tiks piešķirtas 12 ideju autoriem. Balvas nodrošina LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Foto: no arhīva