Aptuveni 20 Zemgales uzņēmumi gatavojas sadarboties ar Pleskavas apgabalu Krievijā

Zemgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs identificējis mazliet vairāk nekā divus desmitus vidējā un mazā biznesa uzņēmējus, kuri ir ieinteresēti sadarboties ar Pleskavas apgabala komersantiem Krievijā, aģentūru LETA informēja Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis.

Šādu iespēju paver ZPR sāktais Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts "Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību".

Viena no projekta aktivitātēm paredz Zemgalē un Krievijas Pleskavas apgabalā no komersantu vidus izveidot sadarbības tīklu, kura dalībnieki pārsvarā strādā pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes, kokapstrādes, tūrisma un amatniecības jomā. Tādējādi aptuveni 20 komersanti no ZPR un tikpat daudz no Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonda ar projekta atbalstu aicināti papildināt zināšanas par abu valstu likumdošanas un nodokļu bāzi, pieejamajiem atbalsta mehānismiem, kas vērsti uz eksportspējas palielināšanu, mārketinga aktivitāšu īstenošanu.

Tāpat projekts paredz ieinteresēto komersantu dalību vairākās starptautiskās izstādēs-gadatirgos, kā Latvijas, tā Krievijas pusē. Martā bija plānots Zemgales uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Pleskavu, bet aprīlī - Pleskavas uzņēmēju dalība Zemgales Uzņēmēju dienās Jelgavā. Globālās pandēmijas raisītās krīzes un tās mazināšanas pasākumu dēļ minētās aktivitātes uz ilgāku laiku gan ir atceltas.

No Zemgales pārrobežu sadarbībā visvairāk ieinteresēti ir pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, norādīja Kālis. Pēc viņa paustā, viens no redzamākajiem ir Jelgavas novada SIA "Zekants", kas specializējies grauzdētu cūku pupu ražošanā, piedāvājot aptuveni 12 veidu uzkodas "Pupuchi". Dobeles novadu vēlas pārstāvēt zemnieku saimniecība "Rūķīšu tēja", kas no pašu audzētiem ārstniecības augiem un ogām gatavo aptuveni 70 dažādas tējas, arī sulas, sīrupus un ievārījumus pēc mājas receptēm, kā arī pieprasītu eksportpreci - kumelīšu ēterisko eļļu. Līdzīgs uzņēmums - SIA "Best Berry" atrodas kaimiņu - Auces novadā, un specializējas irbenāju ogu, sēklu un mizas pārstrādē.

Savukārt SIA "Mītavas čiekurs" Jelgavas novadā mērķtiecīgi attīsta dažādu uztura bagātinātāju, imunitātei un augšējo elpceļu veselībai noderīgu priežu čiekuru produktu - sīrupu, ievārījumu un karameļu ražošanu. Tālab uzņēmums ir ieinteresēts gan izejvielu iepirkšanā Krievijā, gan gatavās produkcijas realizēšanā kaimiņzemes tirgū.

Arī SIA "Tērvetes veltes" audzē ogulājus, attīsta Latvijas augļu un ogu vīna ražošanu, uzņem viesus, vīna darītavā rīko degustācijas un ekskursijas. Tradicionālo lauksaimniecību pārstāv Jelgavas novada piemājas saimniecība "Dzērves" ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi aptuveni 40 šķirņu tomātu audzēšanā, sulas, kaltētu tomātu un dažādu veidu pesto ražošanā, kā arī zemnieku saimniecība "Gaidas" ar pieredzi komerciālo augļu dārzu izveidē, ābolu un bumbieru mehanizētā šķirošanā un uzglabāšanā, lauku tūrisma attīstības veicināšanā. Savu ražojumu noieta paplašināšanā ar projekta atbalstu ir ieinteresēti arī Zemgales biškopji, medus un biškopības produktu ražotāji, kokapstrādes, amatniecības un citu pārstāvji.

Projekta kopējais finansējums ir 249 996 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums 90% apmērā ir 224 996 eiro.

Foto: Zemgales plānošanas reģions