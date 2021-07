Ar investīcijām 35 miljonu eiro apmērā "Dobeles dzirnavnieks" atklāj divas jaunas ražotnes (FOTO)

AS "Dobeles dzirnavnieks" piektdien atklāja divas jaunas ražotnes - bioloģisko graudaugu pārslu un inovatīvu pastas ražotni, kurās investēti 35 miljoni eiro.



"Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils atklāšanā uzsvēra, ka jau patlaban Latvija ieņem otro vietu pēc eksporta apjoma starp visām Eiropas Savienības (ES) valstīm pārslu segmentā. Pasaulē mēs esam piektie. Tāpat arī pastas produktu segmentā - ES pašlaik esam septītie," ražotņu atklāšanas pasākumā sacīja Amsils.

Vienlaikus zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) klātesošajiem uzsvēra, ka "Dobeles dzirnavnieka" īstenotais projekts spēs radīt augstu pievienoto vērtību vietējai produkcijai, it īpaši bioloģiskajai pārtikai.

Kopumā "Dobeles dzirnavnieks" bioloģiskās produktu un pastas ražotņu izveidē investējis 35 miljonus eiro. Tostarp pastas ražotnes izveides projekta kopējās izmaksas ir 12,4 miljoni eiro, no kuriem ES finansējums - aptuveni 26% no kopējām investīcijām. Turpretī bioloģiskās pārtikas ražotnes projekta kopējās izmaksas ir 22,7 miljoni eiro, no kuriem ES līdzfinansējums ir aptuveni 22%. Vaicāts par graudu izcelsmes valsti, kompānijas valdes priekšsēdētājs norādīja, ka bioloģiski audzētie graudi "Dobeles dzirnavniekam" tiek piegādāti no vairāk nekā 200 saimniecībām Latvijā, un ir redzama tendence, ka interese par videi draudzīgu un zaļu saimniekošanu Latvijā tikai pieaug.

"Tā ir mūsu filozofija un mūsu redzējums, ka izejvielām mēs izmantojam maksimāli vietējo," uzsvēra Amsils. Viņš arī piebilda, ka ar Latvijā saražotās bioloģiskās produkcijas apmēru pietiek, lai nodrošinātu 75% no kopējā "Dobeles dzirnavnieka" nepieciešamā izejmateriāla, savukārt trūkstošā apmēra nodrošināšanai interesi izrādījušas kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija.

Komentējot nākotnes plānus, Amsils pauda, ka, līdz ar bioloģiskās pārtikas un pastas ražotņu pabeigšanu, plānots abu veidu produkcijas ražošanas un realizācijas apjomu pieaugums, tādēļ patlaban norisinās jaunas noliktavas būvniecība, lai būtiski paplašinātu gatavās produkcijas uzglabāšanas jaudas.

Vēlāk, vaicāts par Lietuvas uzņēmuma "Baltic Mill" un "Dobeles dzirnavnieka" jauno ražotņu projektu saistību, Amsils komentēja, ka abi investīciju projekti nav saistīti, jo ražotņu celtniecības plāni un projekti uzsākti jau vairāk nekā trīs gadus atpakaļ.

Tāpat viņš sacīja, ka nākamo divu gadu laikā jaunās ražotnes uzņēmumam sniegs iespēju eksporta apjomus audzēt par vismaz 30%. Cita starpā jaunajās ražotnēs saražotā produkcija tiks eksportēta vairāk nekā 95% apmērā.

Foto: Ruslans Antropovs. Vairāk – nākamajā “Zemgales Ziņu” numurā 8.jūlijā