Arī "Lidl" veikali Latvijā pieejami visiem; pagarināts darba laiks

Mazumtirdzniecības veikalos "Lidl" tikai dažas dienas pēc atvēršanas no pirmdienas pagarināts darba laiks, darbu sākot stundu agrāk un beidzot stundu vēlāk, nekā veikalu darbības pirmajās dienās, aģentūrai LETA pavēstīja SIA "Lidl Latvija" Korporatīvās Komunikācijas departamentā.

No pirmdienas visi "Lidl" veikali strādā no plkst. 7 līdz 23. Veikalu atvēršanas pirmajās dienās to darba laiks bija no plkst.8 līdz 22.

"Lidl" pārstāvji arī uzsvēra, ka tirgotājs ievēro visus jaunākos valdības noteiktos drošības pasākumus, kas regulē veikalu apmeklējumi. Tāpat "Lidl" strādājošajiem kopš vasaras tiek nodrošināti bezmaksas antigēnu testi.

Tirgotājs aicina visus "Lidl" veikalu apmeklētājus rūpīgi ievērot epidemioloģiskos noteikumus - valkāt sejas masku, ievērot divu metru distanci un dezinficēt rokas gan veikala iekštelpās, gan ārpusē.

Jau vēstīts, ka no pirmdienas valstī uz trim mēnešiem izsludināta ārkārtējā situācija, tādējādi spēkā stājoties vairākiem Covid-19 izplatības novēršanai paredzētiem ierobežojumiem.

Tostarp ieviesti ierobežojumi tirdzniecības vietām. Tirdzniecības vietas, kuras varēs apmeklēt arī personas bez Covid-19 sertifikāta, ir pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali, telekomunikāciju veikali un degvielas uzpildes stacijas. Šajās vietās uz vienu apmeklētāju būs jānodrošina 25 kvadrātmetru platība.

Savukārt, strādājot drošajā režīmā, uz vienu apmeklētāju būs jānodrošina 15 kvadrātmetri.

Ziņots arī, ka 7.oktobrī, visā Latvijā tiks atklāti kopumā 15 mazumtirdzniecības tīkla "Lidl" veikali.

Kompānija "Lidl Latvija" reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 251,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".

"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, strādāja ar 722 955 eiro apgrozījumu, savukārt kompānijas zaudējumi bija 51,59 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Foto: no arhīva