Arī pandēmijas laikā mazuļiem nepieciešamas rotaļlietas (FOTO)

Sildāmas bērnu mantas, kas jaundzimušajiem vecumā no divām nedēļām līdz trim mēnešiem var atvieglot vēdera sāpes jeb kolikas un guļamās lelles, kuras mazulis var ņemt līdzi, dodoties gulēt, piedāvā zīmols “ULECEkids” un tā radītājas – trīs bērnu mamma un zīmola dzinējspēks Agnese Oļševska kopā ar vecāko meitu Luīzu, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, dizaineri, sildāmleļļu autori. Ģimenes uzņēmējdarbība faktiski radusies no Luīzas diplomdarba, kad viņa vēl mācījās pēdējā kursā Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā jeb “lietišķajos”. Rotaļlietu testētāja ir ģimenes jaunākā meita Anna, kura ar tām izauga.

Ar domu par uzņēmējdarbību



“Tā nu viņa [Luīza] nolēma, ka ņems par pamatu mazās māsas vajadzības, un tapa pirmā sildāmo leļļu kolekcija, kas starp studentu darbiem arī tika godalgota “Design Isle 2018” izstādē kategorijā “Lietu dizains”. Luīza veidoja savu diplomdarbu ar domu, ka vēlāk šos produktus izmantos, lai attīstītu uzņēmējdarbību.

Jau produktu testējot, sapratām, ka vajadzība pēc sildāmām lellēm ir ne tikai mūsu ģimenei, bet arī citām mammām. Tā nu sanāca, ka Luīza tai visā pamazām ievilka arī mani, par ko esmu viņai pateicīga, jo tas mani tiešām aizrauj, daru visu ar lielu prieku. Man patīk izaicinājumi un vēl vairāk patīk saņemt labas atsauksmes no pircējiem. Ja kāds ir gatavs maksāt par vērtībām, ko radi, tas dod milzu gandarījumu. Neatceros, kur lasīju un kurš to teica, bet pilnībā piekrītu, ka “panākumi biznesā lielā mērā ir atkarīgi no cieņpilnām attiecībām ar cilvēkiem”, un šeit es domāju gan sadarbības partnerus, gan pircējus”, spriež Agnese Oļševska. “Pandēmija uz bērnu preču jomu vismaz mūsu gadījumā nav atstājusi ietekmi, es pat teiktu, ka ir manāms pieaugums tieši e-komercijā, jo cilvēki arvien vairāk sāk iepirkties internetā,” viņa piebilst.

Foto: no “ULECEkids” privātā arhīva