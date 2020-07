AS “Dobeles dzirnavnieks” pērn sasniedzis rekordlielu apgrozījumu – 129,6 miljonus eiro

Latvijas pārtikas ražotājs un viens no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, AS “Dobeles dzirnavnieks”, aizvadītajā gadā sasniedzis līdz šim lielāko apgrozījumu – 129,6 miljonus eiro, kas ir par 10% vairāk nekā 2018. gadā, informē uzņēmums. Kā norāda AS “Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils, apgrozījumu kāpināt izdevies, pateicoties pārstrādāto graudu un ražošanas apjoma pieaugumam.

“Dobeles dzirnavnieks” 2019. gadā pārstrādājis 285 tūkstošus tonnu graudu, kas ir par 30 tūkstošiem tonnu vairāk nekā gadu iepriekš. “Kāpināt pārstrādāto graudu apjomu plānojam arī šogad, sasniedzot 300 tūkstošus tonnu,” uzsver K. Amsils.

2019. gadā uzņēmuma attīstībā ieguldīti 11,9 miljoni eiro

“Ik gadu palielinām gan ražošanas, gan graudu uzglabāšanas jaudas, nemitīgi investējam uzņēmuma infrastruktūras un ražošanas tehnoloģisko procesu uzlabošanā un efektivizēšanā,” skaidro K. Amsils.

“Dobeles dzirnavnieks” 2019. gadā sadarbojās ar 870 graudu piegādātājiem, no kuriem vairāk nekā 90% bija vietējie lauksaimnieki. “Efektīva kvalitatīvu izejvielu nodrošināšana ir mūsu ražošanas pamats, tādēļ nemitīgi strādājam pie tā, lai uzlabotu graudu pieņemšanas, uzglabāšanas un pirmapstrādes procesus,” stāsta K. Amsils. 2019. gadā uzceltie 19 jaunie BIO graudu silosi ļāvuši kopējo graudu uzglabāšanas jaudu “Dobeles dzirnavniekam” palielināt līdz 260 tūkstošiem tonnu.

Aizvadītajā gadā AS “Dobeles dzirnavnieks” peļņa sasniegusi 4,2 miljonus eiro. Nodokļos uzņēmums samaksājis vairāk nekā 7 miljonus eiro.

Uzstādīts eksporta apgrozījuma rekords

2019. gadā sasniegts arī jauns uzņēmuma eksporta rekords – salīdzinot ar 2018. gadu, “Dobeles dzirnavnieka” eksporta apgrozījums pieaudzis par 18%, pārsniedzot 78 miljonus eiro.

“Tuvāko trīs gadu laikā plānojam eksporta apjomus kāpināt vēl vismaz par 35%,” norāda K. Amsils, piebilstot, ka “būtisku apjoma pieaugumu ļaus nodrošināt investīciju projektu pabeigšana šī gada nogalē.”

Daudzmiljonu investīciju projekti

AS “Dobeles dzirnavnieks” 2019. gadā uzsāka divu vērienīgu attīstības projektu realizēšanu, paredzot to kopējās investīcijas 30 miljonu eiro apmērā.

“Mērķtiecīgi strādājam pie “Dobeles dzirnavnieka” ilgtspējīgas attīstības. Tuvāko gadu laikā plānojam kļūt par Baltijā lielāko bioloģisko graudu pilna pārstrādes cikla uzņēmumu,” norāda K.Amsils. Šobrīd rit bioloģisko graudu pilna cikla pirmapstrādes un pārstrādes infrastruktūras būvniecības 2.kārta. Plānots, ka jaunā BIO pārslu ražotne darbu sāks līdz šī gada beigām.

2019. gadā “Dobeles dzirnavnieks” pārstrādāja par 40% vairāk bioloģiski audzētu graudu nekā gadu iepriekš – tas apliecina, ka bioloģiski audzētu produktu ražošana ir pasaulē strauji augoša un daudzviet vēl neaptverta niša.

Paralēli “Dobeles dzirnavnieks” strādā pie investīciju projekta, kas ļaus uzņēmumam nostiprināt savu pozīciju kā lielākajam pastas ražotājam Ziemeļeiropā. “Šī gada beigās plānojam atklāt arī jaunu, inovatīvu pastas ražošanas līniju, kas sniegs iespēju produktu klāstu papildināt ar jauniem makaronu veidiem, palielinot uzņēmuma produktivitāti un konkurētspēju ārvalstu tirgos. Kopējās projekta investīcijas pārsniegs 11 miljonus eiro, un vairāk nekā 90% no jauno produktu apjoma plānots eksportēt,” uzņēmuma ieceres atklāj K. Amsils.

AS „Dobeles dzirnavnieka galvenie darbības virzieni ir visa veida kviešu miltu, mannas, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un dzīvnieku barības ražošana.

Plašāka informācija www.dzirnavnieks.lv.

Foto: publicitātes