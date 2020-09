Baltijas pārtikas nozares inovācijas var iepazīt izstādē “Riga Food 2020”

Veselīgs un inovatīvs – šie divi vārdi precīzi raksturo pēdējos gados latviešu radīto pārtikas nozarē. Inovatīvi ir ne tikai produkti, bet arī to radīšanas process. Par to varēsi pārliecināties jau šonedēļ – no 9. līdz 12. septembrim – izstādē “Riga Food 2020” Ķīpsalā, kur jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē prezentēs Baltijas uzņēmumi, informē izstādes rīkotāji.

Latvijā ražoti veselīgie “gumijlācīši’’

Tas sākās ar “SKIM” saimnieces Olgas Blumbahas rūpēm – ar ko bērniem aizstāt ierastos našķus? Jo zināms, ka daudzu saldumu sastāvā ir vielas, ko bērna organisms nepieņem. Tā “SKIM” no dārza un meža veltēm un kazu piena sūkalām sāka radīt veselīgus, vitamīniem bagātus saldumus maziem un lieliem kārumniekiem, kā arī ārstniecības augu sīrupus. Apmeklē Inovāciju stendu un nogaršo upeņu, ķiršu, jāņogu, pīlādžu, rabarberu, zemeņu, meža aveņu, priežu dzinumu želejkonfektes un atrodi savu mīļāko garšu!

Skudrās fermentēts bērzu sīrups

Bērzu sīrupu ražo no bērzu sulas, kas jau izsenis zināma kā bagātīgs dabīgo minerālvielu un antioksidantu avots. “Birchy” ražotais bērzu sīrups tiek iegūts Gaujas Nacionālajā parkā. Iedomājies – lai radītu vienu litru bērzu sulas sīrupa ekstrakta vidēji nepieciešami 150 litri bērzu sulas. Pēc ievākšanas bērzu sula tiek attīrīta ar inovatīvām tehnoloģijām – nanofiltrāciju augstā spiedienā, attīrot sulu no piemaisījumiem, kā arī samazinot ūdens procentuālo saturu. Tvaicējot gaisā ceļas tvaiki ar saldenu piegaršu un bērzu sula pakāpeniski sabiezē, karamelizējoties cukuram. Noslēgumā iegūtais produkts vēl tiek fermentēts skudrās.

Bez atkritumiem

Vēlies uzzināt, kā audzēt garšaugus un dažādus citus augus videi draudzīgā veidā bez atkritumiem, vienlaikus uzlabojot augsni? Jaunuzņēmums ”Augam” prezentēs augu audzēšanai paredzētos biodegradējamos, augsnē stādāmos konteinerus, kas ir ar paaugstinātu izmantošanas efektivitāti. Inovatīvais ražošanas process paredz kā šo konteineru izejmateriālus izmantot ražošanas blakusproduktus un atjaunojamos resursus, pievienojot organiskās sastāvdaļas, lai nodrošinātu barības vielas auga attīstībai. Turklāt izstādes apmeklētāji varēs satikt arī pašu idejas autori – pētnieci Vairu Obukas.

Dabiskas izcelsmes augu ekstrakti

“Rasa Botanicals” unikālie dabiskas izcelsmes augu ekstrakti ar labvēlīgu iedarbību uz organismu ir iegūti ar ultraskaņas tehnoloģiju. Produkcija galvenokārt ir paredzēta kā izejviela dzērienu ražotājiem. Ekstrakti nesatur alkoholu. Gardēžiem Inovāciju ekspozīcijā būs iespēja nogaršot eliksīra šotiņus enerģijai, imunitātei, sieviešu skaistumam un vēl. Būs arī īpaši kokteiļi bērniem un pieaugušajiem ar tonizējošu, nomierinošu vai pretiekaisuma iedarbību.

Saldās un sāļās bezglutēna un bezlaktozes tortes

Tu noteikti zini, kā garšo tikko plūkts dārzenis no lauku dobes vai paša audzētas ogas. Bet, vai tu zini, ka kāds no kabačiem, bietēm, ķirbjiem un burkāniem ražo deserta tortes, kas nesatur glutēnu un laktozi? Ģimenes uzņēmums “Diamonds Food Group” uzsver, ka vēlas atvieglot dzīvi ģimenēm, kurām ir svarīgi ievērot bezlgutēna un bezlaktozes diētu, tāpēc ir radījuši produktu līniju “Dabas Dimanti”. Apmeklē “Magnetic Latvia” ekspozīciju, satiec tur “Diamonds Food Group” un ļaujies pārsteidzošai garšas pieredzei!

No koksnes un bērza piepes iegūts ekstrakts zarnu darbības uzlabošanai

“Visas slimības sākas zarnās,” teicis Hipokrāts. Ar šo citātu sākam stāstu par jaunumu Baltijas inovāciju stendā – uztura bagātinātāju “Black Stuff”, kas izstrādāts kopā ar Dmitriju Babarikinu no Inovatīvo Biotehnoloģiju Institūta. “Black Stuff” ir dabīgs no koksnes un bērza piepes iegūts lignofenolu ekstrakts, kas ir bagāts ar fulvītskābi un mikroelementiem zarnu mikrofloras sabalansēšanai. Tas nodrošina organisma spēju absorbēt un ievadīt šūnu līmenī nepieciešamās barības vielas, antioksidantus, taukskābes un minerālvielas. “Black Stuff” palīdz saglabāt ķermeni veselīgu un labi līdzsvarotu, izvadot no organisma smagos metālus, vides toksīnus, atmirušās šūnas un pat vīrusus.

Ārstnieciskās šitaki sēnes

“Svaigas šitaki sēnes ir ļoti veselīgas, turklāt tās satur arī pretvēžu vielu lentinatu. Ja katru dienu apēd 90 gramus šitaki, tas palīdz strauji atjaunot aknas,” šitaki sēņu ārstnieciskās īpašības uzsver z/s „Šita&ke” īpašnieks Imants Urpens. Nogaršot un iegādāties svaigas šitaki sēnes, kaltēto sēņu produkciju un pat šitaki sēņu tēju varēs Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā 11. septembrī.

Saldēta spirulīna

Latvijas zinātnieču uzņēmums “SpirulinaNord” izstādē Inovāciju stendā piedāvās saldētu spirulīnu gan individuāliem lietotājiem, gan HoReCa sektoram un pārtikas ražotājiem. Spirulīna ir mikroaļģe, kas satur daudz antioksidantu, vitamīnu un minerālvielu, kā arī visas neaizvietojamās aminoskābes. Spirulīnu saldējot, tiek saglabāts maksimāls antioksidantu un vitamīnu daudzums, kā arī maigā un neitrālā garša. Tā ir arī izcila dabiskā zili-zaļā krāsvielu. Sasaldētu spirulīnu lieto saldējumos, konditorejā, jogurtos un citur.

Latvijā selekcionēta graudaugu šķirne

Agroresursu un ekonomikas institūts Inovāciju ekspozīcijā prezentēs jauno kailgraudu miežu šķirni “Kornelija”, kas ir augstvērtīga pilngraudu izejviela nišas un funkcionālo produktu izstrādei. Izstrādātāji piedāvās sadarbības iespējas sēklaudzētājiem, lauksaimniekiem un pārstrādātājiem ar mērķi sadarboties šķirnes izpētē, kā arī graudu testēšanā jaunu nišas un funkcionālu produktu izstrādei. Savukārt gardēžiem būs iespēja degustēt īpašos kailgraudu miežu plāceņus un ceptus graudus, kas atgādina popkornu un ir lielisks, veselīgs našķis.

Ķiploku aveņu mērce

Leģendas vēsta, ka jau Senajā Ēģiptē ķiploks tika iekļauts ikdienas ēdienkartē, lai atvairītu slimības un veicinātu spēka pieplūdumu. Arī “Ķiploku pasaule” novērtē ķiploka vērtīgās vielas veselībai un rada dažādus produktus, kuru galvenā sastāvdaļa ir ķiploks. Top produkts ir ķiploku aveņu mērce, ko var izmantot gandrīz pie visiem otrajiem ēdieniem – gaļas, zivīm, medījumiem utt. Starp citu, ķiploku aveņu mērce rudenī noderēs arī kā pretsaaukstēšanās tēja. Meklē to izstādē Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā!

Bezkofeīna melnā tēja

Zīmols "Plūkt" radījis vietējās izcelsmes veselīgo un dabīgo tēju "Nordic Black", kas ir bezkofeīna alternatīva melnajai tējai. "Plūkt" pašlaik ir vienīgais ražotājs Ziemeļeiropā, kas pasniedz produkciju videi draudzīgos luksus piramīdas maisiņos, prezentējot ilgtspējīgu tējas rituālu Ziemeļeiropas stilā. Tējas baudīšana ir veselīgs ikdienas rituāls, par ko varēs pārliecināties apmeklējot “Plūkt” stendu “Magnetic Latvia” ekspozīcijā.

Un tas nav viss! Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultāte sadarbībā ar “Kronis” un “Balticovo” izstādē prezentēs inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus iepakojumu un produktu izstrādei. LLU piedāvās arī inovatīvu risinājumu skābo kāpostu sulas racionālai tālākai izmantošanai. Citus jaunumus skati: www.rigafood.lv.

Latvijas un Baltijas Inovāciju stendus organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs, savukārt Inovāciju ekspozīciju – Agroresursu un ekonomikas institūts.

“Riga Food” – pārtikas nozares centrālais notikums Baltijā

No 9. līdz 12. septembrim Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākā pārtikas izstāde “Riga Food 2020”, kas nozares profesionāļiem sniegs drošu vidi jauniem darījumiem, bet ikvienam gardēdim piedāvās iepazīt jaunas garšas. Izstādē un kontaktbiržā savus produktus un pakalpojumus prezentēs vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Pirmo reizi izstādē būs Japānas nacionālais kopstends. ”Riga Food” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Foto: publicitātes