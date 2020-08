Biznesa inkubatori rīko pēdējo uzņemšanu

Interesenti, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, tiek aicināti pieteikties uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros, tostarp Jelgavas Biznesa inkubatorā. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un inkubācijas (INK) programmā var iesniegt no 1. līdz 20. septembrim, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

PINK programmā kopumā 14 inkubatoros, tostarp Jelgavas Biznesa inkubatorā, tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā – 76. "Biznesa inkubatoru programma turpināsies līdz 2023. gada beigām, un šī būs pēdējā lielā uzņemšana, jo LIAA biznesa inkubatori būs sasnieguši savu maksimālo kapacitāti, apkalpojot aptuveni 600 jauno uzņēmumu," norāda LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova, uzsverot, ka šogad mērķis ir uzrunāt jaunos uzņēmējus, kuri strādā tehnoloģiju nozarēs un kuriem ir augsts eksporta potenciāls.

Vienlaikus ar jauno uzņemšanu septembrī Jelgavas Biznesa inkubators paplašina darbības teritoriju, apvienojoties ar inkubatoru Bauskā. Tas nozīmē, ka turpmāk pretendēt uz LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora sniegto atbalstu varēs uzņēmēji ne tikai no Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Auces, Tērvetes un Dobeles novada, bet arī no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novada.

"Jelgavas un Bauskas biznesa inkubatoru apvienošanas mērķis ir radīt daudz augstāku atbalstu un pievienoto vērtību uzņēmējiem. Apvienošanas rezultātā mūsu kopiena pieaugs no 36 inkubācijas dalībniekiem līdz 54, savukārt kopējais kopienas dalībnieku skaits, tostarp gan esošie, gan bijušie pirmsinkubācijas un inkubācijas dalībnieki, būs jau 250 iepriekšējo 150 vietā. Tas ļaus mums organizēt daudz vērtīgākas mācības un piesaistīt jaunus atbalsta mehānismus jaunajiem uzņēmējiem, palielināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību un atbalstu. Jaunu uzņēmumu attīstībā ļoti nozīmīga ir pieredzes apmaiņa, dalīšanās ar zināšanām, nozīmīgiem kontaktiem un spēja sadarboties, tādēļ jau šobrīd zinām, ka abu inkubatoru dalībnieki būs ieguvēji, jo kopienas dalībnieku skaita pieaugums dalībnieku savstarpēju mijiedarbību ievērojami paaugstinās," pārliecināts LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs.

Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem ne vien bezmaksas apmācības, mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet arī grantus līdz 50 procentiem no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām. Atbalsts neatmaksājamu grantu veidā uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas inkubatorā. Šobrīd katrs trešais inkubatora uzņēmums eksportē savas preces vai pakalpojumus. Nozīmīgākās eksporta valstis ir Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.

Sīkāku informāciju par biznesa inkubatoru programmu un pieteikšanās kārtību var iegūt LIAA tīmekļvietnē www.liaa.gov.lv.

LIAA biznesa inkubatoru programmu finansē Latvijas Republika un Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".

Foto: no arhīva