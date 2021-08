“Dinex Latvia” un gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne” starp aktīvākajiem darbaspēka nomniekiem

Pieaugot darbaspēka deficītam, arvien biežāk darba dēvēji izvēlas darbaspēka ilgtermiņa nomas pakalpojumu. Par to liecina Latvijā vadošā darbaspēka nodrošināšanas uzņēmuma “Agence” apgrozījuma pieaugums šī gada pirmajos sešos mēnešos – proti, salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo pusgadu tas palielinājies vairāk nekā trīs reizes no 210 230 līdz 666 727 eiro.

Darba devēji Latvijā ir atzinīgi novērtējuši darbaspēka nodrošināšanas uzņēmumu priekšrocības – saņemt darbinieku rekrutācijas pakalpojumu, maksāt par reāli nostrādātajām darba stundām, uzticēt strādājošo sociālo aizsardzību un izmitināšanu pakalpojuma sniedzējam. Starp aktīvākajiem darbaspēka nomniekiem ierindojušies “Dinex Latvia” un gaļas pārstrādes uzņēmums “Nākotne” ar ražotnēm Jelgavas novadā, informē SIA “Agence” pārstāve Santa Kraukle.

Latvijas darbaspēka rezervē vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku

Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 70 tūkstošu cilvēku, kuri aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā ir gatavi nekavējoties sākt strādāt. Vienlaicīgi, atbilstoši jaunākajam "Turības" biznesa indeksa pētījumam, 64,7% uzņēmēju darbaspēka pieejamību valstī vērtē negatīvi. Situācija skaidrojama ar faktu, ka darbaspēka rezerves ir izkliedētas reģionos, kamēr nacionālā ekonomika ir koncentrēta Rīgas pilsētā un Pierīgā, kur atrodas 60% ekonomiski aktīvo Latvijas uzņēmumu, kamēr 60% darba meklētāju atrodas ārpus Rīgas un Rīgas statistiskā reģiona.

Jaunākie statistikas dati liecina, ka 2021. gada jūnijā faktiskā bezdarba līmenis Latvijā bija 7,8% jeb 72,6 tūkstoši bezdarbnieku - 33,5 tūkstoši sieviešu un 39,1 tūkstotis vīriešu. Savukārt, reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā 7,1% vidēji Latvijā, kamēr reģionālā griezumā reģistrētā bezdarba rādītāji svārstās no 5,2% Rīgas pilsētā un reģionā līdz 15,6% Latgales reģionā..

Visakūtākais darbaspēka trūkums kokapstrādē

Darbaspēka nodrošināšanas uzņēmuma “Agence” darbības dati par vidējas un zemas kvalifikācijas darbinieku pieprasījumu liecina, ka visakūtākais darbaspēka trūkums ir novērojams kokapstrādē, pārtikas rūpniecībā, loģistikā un metālapstrādē. Turklāt uzņēmuma lielāko sadarbības partneru – SIA “Kronus”, SIA “Dinex Latvia”, SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, SIA “Itella Logistics” un SIA “Via 3L Latvija” – ražotnes atrodas Rīgā vai tiešā tās tuvumā. Šobrīd “Agence” sadarbības ietvaros tikai ar minētajiem uzņēmumiem ir turpat 100 vakantas darbavietas. Uzņēmuma plāns līdz 2022. gada beigām ir nodarbināt ne mazāk kā 500 darbiniekus.

Darbaspēka mobilitātei nepieciešams arī valsts atbalsts

“Atlasot personālu Latvijā lielākajiem uzņēmumiem, organizējam darbiniekus no visas Latvijas teritorijas. Galvenie ieguvumi trīspusējai sadarbībai starp lielajiem darba devējiem, nodarbinātajiem un darbaspēka nodrošināšanas uzņēmumu ir Latvijas ekonomikas konkurētspējas veicināšana, esošo darbaspēka rezervju mobilizācija un iedzīvotāju emigrācijas slāpēšana. Mūsu piesaistītie darbinieki novērtē, ka darbadienās ir iespējams nakšņot labiekārtotās dienesta dzīvojamajās telpās, un, ka tiek nodrošināts transports uz darba vietu, par ko netiek veikti atskaitījumi no darba algas. Vēl vairāk, ieguldot daudz smaga un rezultatīva darba, kā rezultātā arī esam ieguvuši mūsu sadarbības partneru uzticību, esam varējuši nodrošināt, ka pat paša vienkāršākā darba darītājs mūsu uzņēmumā nesaņem mazāk par 850 eiro bruto mēnesī. Tas ir krietni vairāk nekā valstī noteiktā minimālā alga. Diemžēl valsts politika arī darbaspēka mobilitātes jomā darbojas tikai nodarbinātības pirmajos četros mēnešos, paredzot kompensāciju dzīvesvietas nomai vai ceļa izdevumiem uz jauno darbavietu. Labākajā gadījumā esošais valsts atbalsts palīdz tikai sākt jaunas darba attiecības un pieņemt lēmumu par dzīvesvietas maiņu tiešā darbavietas tuvumā, kas absolūtā vairumā gadījumu ir Rīgā vai Pierīgā. Uzskatu, ka valstij vismaz vajadzētu atteikties no ienākumu nodokļa iekasēšanas par to izdevumu daļu, ko Latvijas iedzīvotāji tērē transporta izdevumiem ceļā uz darbu vai dienesta mitekļa īrei darbadienās,” pārliecināts ir Lauris Mičulis.

Darbaspēka nodrošināšanas pakalpojums tiek nodrošināts, uzņēmumam sadarbojoties ar valsts, reģionālām un pašvaldību institūcijām, kā arī privātajiem uzņēmumiem. SIA “Agence” ir dibināta 2019.gada jūlijā. Uzņēmuma apgrozījums 2021. gada pirmajā pusgadā ir sasniedzis 666 727 eiro, pārspējot 2020. gada, tā paša perioda apgrozījumu vairāk nekā trīs reizes.

Foto: no arhīva