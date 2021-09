"Dobeles dzirnavnieks": Izmaksu kāpuma dēļ šis ir ļoti izaicinošs laiks

Patlaban kopumā ir ļoti izaicinošs laiks, jo vienlaikus ļoti daudzās pozīcijās pieaug uzņēmuma izmaksas, atzina AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils.

Cita starpā izmaksas pieaugušas energoresursu, izejvielu, darbaspēka, loģistikas procesu, kā arī citu saistīto izdevumu pozīcijās. Amsils norādīja, ka, piemēram, no gada sākuma pieaugušas visu iepakojuma materiālu cenas - aptuveni par 25-30% gan primārajam, gan sekundārajam iepakojumam, bet elektroenerģijas cenas ir dubultojušās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Tāpat "Dobeles dzirnavnieks" ir tieši atkarīgs no situācijas graudu tirgū un graudu cenām biržā, jo no tām veidojas graudu iepirkuma cena. Aptuveni 80% no uzņēmumā ražoto miltu produktu cenas veido graudu izmaksas.

"Šobrīd, ņemot vērā laikapstākļu negatīvo ietekmi un zemās ražas dominējošajās graudaugu audzētājvalstīs, kā arī nestabilo situāciju tirgū, graudu cenas biržā pieaugušas ļoti būtiski, un šobrīd var teikt, ka tās ir rekordaugstas," sacīja Amsils.

"Dobeles dzirnavnieks" šajā sezonā plāno pieņemt kopumā 350 000 tonnu graudu, un šobrīd jau ir pieņemta būtiska daļa no pārstrādei nepieciešamā daudzuma. Graudu pieņemšana aizvien turpinās.

Pēc Amsila teiktām, pavasarī Zemgalē tika prognozēta rekordliela ziemas kviešu raža, taču ieilgušā vasaras karstuma un sausuma dēļ sējumi dažviet stipri cieta un raža ir par aptuveni 30% mazāka nekā cerēts. Taču, lai arī graudi ir sīki un ar pazeminātu tilpummasu, pārējie graudu kvalitātes rādītāji ir ļoti labi.

"Jāatzīmē, ka ražas sezonas beigu posmā, kad Latviju piemeklēja ilgstošas lietavas, kvalitātes rādītāji strauji pasliktinājās un pēdējie 20% kūluma atbilda jau lopbarības kvalitātei," piebilda valdes priekšsēdētājs.

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe iepriekš aģentūrai LETA norādīja, ka, ņemot vērā, ka ir paziņots par gāzes un elektrības cenu milzīgu kāpumu, plānoto darbaspēka izmaksu pieaugumu un citus apstākļus, turpmāk sagaidām nevis mērens, bet gan salīdzinoši straujš un šokējošs pārtikas cenu pieaugums.

Gulbe sacīja, ka pasaulē ir augušas labības, eļļas un cukura cenas, kas ir izejviela daudzu pārtikas produktu ražošanai. Pieaugušas ir degvielas cenas un konteineru pārvadājumu izmaksas, kas redzamas produktu cenās veikalu plauktos.

Tāpat ziņots, ka laika apstākļu ietekmē, tostarp lielā karstuma dēļ šogad graudi ir sīki un nokults mazāks ražas apmērs, nekā cerēts.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis aģentūrai LETA atzina, ka ziemas kviešu un ziemas rapša raža būs par apmēram par 20% mazāka nekā pērn, savukārt ziemas rudziem samazinājums būs par 10%. Vasarāju ražas samazinājums salīdzinājumā ar 2020.gadu, pēc LLKC speciālistu aplēsēm, varētu būt no 25% līdz 40%.

Foto: publicitātes