Dzelzskalnu latviskie apģērbi

Artis un Laura Dzelzskalni uz Jelgavu pārcēlās pirms setiņiem gadiem, šurp atvezdami arī “Labo darbu fabriku”. Uz interviju vienā no pilsētas rotaļu laukumiem viņi ierodas kopā ar visiem trim bērniem, kuri ir fabrikas galveni modeļi un iedvesmotāji. Ik pa brīdim kāds no vecākiem pievēršas mazākajai atvasei, kamēr otrs stāsta par uzņēmuma attīstību, kas iet ciešā kopsolī ar pašu personīgajām izaugsmēm.

– Kas tiek ražots “Labo darbu fabrikā”?

Artis: galvenokārt fokusējamies uz bērnu apģērbiem, kam klāt nāk apdrukāti t-krekli, lai ģimenes varētu saskaņot apģērbus. Ražojam kleitas, bodijus, šortus, legingus ar latvisku apdruku. Taču viss sākās ar latviskajiem t-krekliem, kurus drukāju es. Sieva bija gaidībās ar otro bērnu un, skatoties, kā darbojos ar apdruku, izdomāja, ka grib sākt šūt bērnu apģērbus. Un tad jau pamazām viss loģiski salikās, es apdrukāju to, ko viņa sašuva. Palēnām viss palielināja apjomus, pēc gada jau bijām atsevišķās telpās, meklējām darbinieku un sākām attīstīt savu uzņēmumu. Arī es aizgāju prom no pamatdarba ugunsdzēsējos, lai varētu virzīt uz priekšu “Labo darbu fabriku”. Šobrīd mums abiem tas ir pilna laika darbs. Plus es vēl nodarbojos ar fotografēšanu.

Foto: Iveta Pavziniuka un no ģimenes personīgā albuma