Saistībā ar koronavīrusa "Covid-19" izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem bankas piedāvā kredītbrīvdienas, aģentūra LETA noskaidroja bankās.

"Swedbank" aģentūrai LETA norādīja, ka, reaģējot uz pieaugošajām bažām par Covid-19 ietekmi uz uzņēmumu un mājsaimniecību ekonomisko situāciju, banka visiem klientiem, kuriem līdz šim nav bijušas grūtības veikt kredītmaksājumus, piedāvās kredītbrīvdienas jeb iespēju uz laiku atlikt kredīta pamatsummas maksājumu, par šo pakalpojumu neieturot komisijas maksu.

Uzņēmumi un privātpersonas varēs pieteikties kredīta pamatsummas atmaksas atlikšanai līdz sešiem mēnešiem un mājokļa kredīta gadījumā līdz 12 mēnešu ilgām kredītbrīvdienām.

"Mēs vēlamies saviem klientiem palīdzēt pārvarēt šo ārkārtas situāciju, kas daudzām ģimenēm un uzņēmumiem ir nesusi negaidītus sarežģījumus. Kamēr kopīgi ar valsts iestādēm un citām bankām strādājam pie papildu atbalsta pasākumiem, vēlamies saviem klientiem piedāvāt iespēju samazināt ikmēneša kredīta maksājumus bez komisiju un papildu nosacījumu piemērošanas. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai klienti kredītbrīvdienām pieteiktos laikus - pirms kredīta maksājumam iestājas kavējums," minēja "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Latvijā Reinis Rubenis.

"Swedbank"atzīmēja, ka pamatsummas atmaksas atlikšana ir piemērots risinājums uzņēmumiem un mājsaimniecībām, kuras piedzīvo finanšu grūtības globālās pandēmijas ietekmes dēļ, piemēram, darba zaudēšana vai uzņēmuma ieņēmumu īslaicīga apstāšanās. Līdzīgi kā ar nodokļu brīvdienām, arī bankas kredītbrīvdienas dod iespēju uz laiku atvieglot naudas plūsmu, kamēr cilvēks vai uzņēmums atgūst ierasto ienākumu līmeni.

Lai pieteiktos kredītbrīvdienām, uzņēmumi un privātpersonas var sūtīt pieteikumus bankas ziņojuma formā internetbankā. Lai vienkāršotu un paātrinātu atbildes saņemšanu, no 20.marta būs pieejama arī īpaša pieteikuma forma "Swedbank" mājaslapā.

Kredītbrīvdienas attiecas uz pamatsummas maksājumiem, kamēr procentu maksājumi joprojām būs jāveic. Kredītbrīvdienu laikā nesamaksātā pamatsumma tiks sadalīta uz atlikušo aizdevuma termiņu.

Klienti pieteiktās kredītbrīvdienas varēs pārtraukt jebkurā brīdī un atgriezties pie parastā maksājumu grafika.

"Swedbank" nolēmusi neveikt citas izmaiņas līgumos un nepiemērot komisijas maksas par kredītu grozījumiem ne sākoties, ne beidzoties kredītbrīvdienām.

Arī "Luminor Bank" filiāles Latvijā vadītāja Kerli Gabrilovica aģentūrai LETA sacīja, ka banka aicina privātpersonas un uzņēmumus sazināties ar banku, ja nepieciešams rast

risinājumu jebkādām paredzamām maksājumu grūtībām.

"Esam to piedāvājuši jau iepriekš, ja tas nepieciešams, neatkarīgi no koronavīrusa, un arī šobrīd turpinām to darīt. Banka uz katru atsevišķu gadījumu skatās individuāli un, ja klienta ienākumi samazinās vai pastāv iespēja, ka tie samazinās, vai ir citas grūtības, tad aicinām nekavējoties sazināties ar mums. Jo ātrāk klients to izdarīs, jo lielāka iespēja, ka varēsim sniegt piemērotu risinājumu," pauda Gabrilovica.

Viņa arī norādīja, ka privātpersonām, kurām ir radušās finanšu grūtības apmaksāt ikmēneša kredīta maksājumu, banka piedāvā iespēju atlikt pamatsummas atmaksu uz periodu līdz sešiem mēnešiem. Lai to pieteiktu, klientam ir jāraksta pieteikums Internetbankā.

Gabrilovica atzīmēja, ka šī pieeja attiecas arī uz korporatīvajiem klientiem. Likviditātes grūtību gadījumā banka piedāvā trīs līdz sešu mēnešu kredītbrīvdienas.

"Galvenais, lai klients savlaicīgi un proaktīvi vēršas pie mums. Mūsu mērķis ir dzīvotspējīgi uzņēmumi un Latvijas ekonomikas stabilizācija, ja radīsies krīzes situācija, kā arī strauja izaugsme pēc tās. Ja koronavīrusa ietekme uz ekonomiku saasināsies, "Luminor" meklēs papildu veidus situācijas risināšanai, tāpēc turpinām aktīvi sekot notikumu gaitai," sacīja Gabrilovica.

Tāpat "SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars aģentūrai LETA norādīja, ka situācijās, kad bankas klienti - kredītņēmēji saskaras ar grūtībām, banka kā būtiskāko kritēriju noteikusi proaktīvu kredītņēmēja dialogu ar banku.

"Mēs vienmēr esam piedāvājuši risinājumus, kas ļauj vieglāk pārdzīvot grūtības - ienākumu samazināšanos, slimību gadījumus, darba zaudēšanu. Ja lūgums ir saprotams un pamatots, mēs attiecīgi esam gatavi mainīt un pārskatīt atmaksas grafikus. Iepriekšējā ekonomikas lejupslīde ļāvusi mums daudz ko iemācīties un izstrādāt atbildīgu pieeju privātpersonu atbalstam," sacīja Škapars.

Runājot par atbalstu uzņēmumiem, viņš norādīja, ka banka seko līdzi uzņēmumiem un viņiem aktuālajiem jautājumiem attiecībā uz nepieciešamajiem atbalsta risinājumiem šajā situācijā.

"Lai arī šobrīd ir pāragri novērtēt konkrētu ietekmi, jo gadījumi var būt ļoti dažādi, mums ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai uzņēmumiem sniegtu atbalstu," teica Škapars.

Viņš arī norādīja, ka banka ir atvērta atklātam un konstruktīvam dialogam ar klientiem, lai izvērtētu iespējamos risinājumus. Vienlaikus šādā situācijā ir būtiski, lai tālākos soļus par iespējamo ietekmi uz uzņēmējdarbību un nepieciešamajiem atbalsta instrumentiem izvērtē visas iesaistītās puses, tostarp visi kreditori, piegādātāji, politikas veidotāji.

"Mēs kā banka esam gatavi piedalīties sarunās ar politikas veidotājiem, atbildīgajām valsts iestādēm un citām iesaistītajām pusēm par kopīgu risinājumu meklēšanu," minēja Škapars.

Savukārt bankas "Citadele" valdes loceklis Vladislavs Mironovs aģentūrai LETA norādīja, ka, paredzot situācijas tālāku attīstīšanos, banka reaģēja proaktīvi un kopš pagājušās nedēļas sākuma veikusi pārrunas ar ietekmētajiem uzņēmumiem.

"Katra uzņēmuma situāciju izvērtējam individuāli, lai novērtētu finanšu situāciju un vajadzības gadījumā kopīgiem spēkiem varētu vienoties par mazākām aizdevuma atmaksām, palīdzot klientiem saglabāt biznesu saspringtajos tirgus apstākļos," sacīja Mironovs.

Viņš arī minēja - redzams, ka saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī vairākās nozarēs strādājošie darbinieki ir zaudējuši darbu vai arī nevar paredzēt, kādi būs viņu ienākumi tuvāko mēnešu laikā.

Atsaucoties uz grūtībās nonākušo klientu lūgumiem, banka "Citadele" piedāvā iespēju saņemt atvieglotu kārtību kredītu pamatsummas atmaksai trīs mēnešus vai līdz sešiem mēnešiem, individuāli izskatot katru gadījumu. Tas attiecas gan uz hipotekārajām, gan patēriņa un līzinga saistībām.

Lai pieteiktos atvieglotajai kārtībai kredīta pamatsummas maksājumiem, privātpersonas ir aicinātas sazināties ar klientu atbalsta centru. Atvieglotā kārtība attiecas uz pamatsummas maksājumiem, kamēr procentu maksājumi joprojām būs jāveic. Arī vēlāk, neredzot situācijas uzlabojumu, katru pieprasījumu banka turpinās izskatīt individuāli, norādīja Mironovs.

Tāpat viņš sacīja - ņemot vērā, ka valdība paziņoja par papildu finansējumu Covid-19 ietekmes mazināšanai uz ekonomiku, šobrīd banka gaida detalizētāku informāciju par palīdzības sniegšanu klientiem, izmantojot "Attīstības finanšu institūciju "Altum"", ar kuras dalību varētu, piemēram, veikt aizdevumu pārstrukturēšanu.

Lai atvieglotu rēķinu apmaksu tiem klientiem, īpaši senioriem, kuri iepriekš devās uz bankas filiāli, banka nodrošinājusi iespēju rēķinu apmaksāt telefoniski. Ārkārtējās situācijas laikā viena rēķina apmaksa telefoniski maksās 0,38 eiro. Lai saņemtu pakalpojumu, jāzvana uz bankas "Citadele" klientu atbalsta centru 6701 0000.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp no otrdienas atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

