IKTK, “Rodentia” un “Igate Būve” izveido zīmolu “Zaza Timber”

Koncentrējot darbību uz eksporta tirgu, trīs Latvijas uzņēmumi, IKTK, “Rodentia”, “Igate Būve”, ir izveidojušu jaunu zīmolu “Zaza Timber” un mainījuši nosaukumus. IKTK jaunais nosaukums ir “Zaza Timber Production”, “Rodentia” – “Zaza Timber Engineering”, Igate Būve – “Zaza Timber Construction”, informē uzņēmumu komunikācijas un zīmola vadītājs Āris Dreimanis.



Uzņēmumi darbojas Latvijā un citās Eiropas valstīs ar līmētās koksnes būvkonstrukciju ražošanu, projektēšanu un koka ēku būvniecību. To klienti ir arhitekti, būvinženieri un būvnieki Latvijā un citur Eiropā.

“21. gadsimtā pasaule atgriežas pie koka būvniecības. Pateicoties tam, mums ir iespēja augt, strādāt ar starptautiskiem klientiem un aizraujošiem projektiem. Jaunais “Zaza Timber” zīmols šajā situācijā ir vajadzīgā zīme, ka mūsu ražošanas, projektēšanas un būvniecības uzņēmumi ir “zem viena jumta”, labi sadarbojas un būvprojekta īstenošanā cits citu spēj papildināt. Klientiem varam būt arī vienas pieturas aģentūra projekta īstenošanā un palīdzēt īstenot sarežģītas un drosmīgas ieceres,” skaidro Māris Peilāns, “Zaza Timber” grupas uzņēmumu valdes priekšsēdētājs.

Jelgavas novadā bāzētais “Zaza Timber Production” (iepriekš: IKTK) ir ražojis līmētās koksnes konstrukcijas transporta, gājēju un slēpotāju tiltiem, ražošanas, biroja un dzīvojamajām ēkām, skolām, baznīcām, sporta būvēm, restorāniem, viesnīcām, koncertzālēm, degvielas un elektrouzlādes stacijām. Tās atrodas Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Īslandē, Lietuvā, Latvijā, ASV, Dienvidkorejā, Vācijā, Nīderlandē, Spānijā.

No Latvijā celtajām būvēm uzņēmums ir izgatavojis līmētās koksnes konstrukcijas gājēju tiltam pār šoseju pie Tērvetes Dabas parka, brīvdabas koncertzāles “Mītava” un slidotavas jumtiem Jelgavā, transporta tiltiem Jaunpilī un Ječupē, estrādēm Penkulē un Krimūnās, “Latvijas Valsts mežu” birojam Dundagā, Talsu bibliotēkai, un citām būvēm. Uzņēmums ir īstenojis unikālu ražošanas projektu Mežaparka Lielajai estrādei, no koksnes izgatavojot liela izmēra sfēriskus (3D) akustiskos paneļus.

Vairāk nekā 50 klientiem grupas uzņēmumi snieguši arī projektēšanas un būvniecības pakalpojumus.

“Jaunais nosaukums precīzāk raksturo mūsu darbības jomu, un klientiem to ir vieglāk izrunāt un atcerēties. Zīmols izauga no uzņēmuma identitātes. Vārdā “Zaza” ietvertie burti A un Z norāda uz pilnu spektru. Mūsu specializācija ražošanā, projektēšanā un būvniecībā ir projekta īstenošana no A līdz Z visā tā sarežģītībā. Tāpat spējam nodrošināt pilnu būvniecības ciklu no A līdz Z – no koksnes konstrukciju projektēšanas līdz gatavai būvei,” skaidro Āris Dreimanis, “Zaza Timber” zīmola un komunikācijas vadītājs.

“Zaza Timber” uzņēmumu īpašnieks ir ģimenes uzņēmums SIA “Zaza Grupa”, kuras īpašnieces ir Baiba Radžele un Eva Peilāne. “Zaza Timber” zīmola uzņēmumu gada apgrozījums ir 1,8 miljoni eiro (2020. gads). Tajā strādā 40 cilvēki. “Zaza Grupa” valdes priekšsēdētāja ir Ineta Vēja, kurai ir starptautiska pieredze uzņēmumu vadībā.

“Zaza Timber Production” (iepriekš: IKTK) ražo līdz 32 metrus garas liektas un taisnas līmētās koksnes konstrukcijas, kā arī veic augstas precizitātes un sarežģītības pēcapstrādi. Uzņēmums ir FSC sertificēts. Līmētās koksnes būvkonstrukcijas arvien vairāk izmanto modernajā koka būvniecībā, jo tās var izgatavot lielos izmēros, dažādās formās. Konstrukcijas izceļas ar augstu nestspēju, turklāt tiek izgatavotas no atjaunojamiem resursiem.

“Zaza Timber Engineering” (iepriekš: “Rodentia”) ir projektēšanas uzņēmums. Tā specializācija ir koka konstrukciju projektēšana – līmētā koksne, krusteniski līmēti kokmateriāli (CLT), masīvā koksne, saplāksnis – atsevišķi vai papildinājumā ar citiem materiāliem.

“Zaza Timber Construction” (iepriekš: “Igate Būve”) specializējas līmētās koksnes konstrukciju būvniecībā. Uzņēmums ir būvējis biroju ēkas, brīvdabas koncertzāles, ražošanas ēkas, dzīvojamās mājas, sporta būves, degvielas un elektrouzlādes stacijas. Kopš 2020. gada uzņēmums strādā arī Ziemeļvalstīs.





