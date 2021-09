Izsludināta pieteikšanās programmā "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā"

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja izsludinājusi pieteikšanos dalībai jaunizveidotajā programmā "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā", informēja programmas vadības grupas priekšsēdētāja Olga Bogdanova.

Viņa norādīja, ka konkrētā kompetences stiprināšanas programma ir pirmā Latvijā, kas apvienos enerģētikas nozarē un citās ar enerģētiku saistītajās specialitātēs strādājošos jaunos speciālistus, kā arī studējošos, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar enerģētikas nozari.

"Šī kompetences stiprināšanas programma ir "tilts" starp esošajiem un nākotnes enerģētikas jomas līderiem. Paaudžu sadarbībai ir kolosāls sinerģijas potenciāls - tiek apvienots profesionāls viedums un ambiciozs radošums, kopīgi meklējot risinājumus izaicinājumiem enerģētikā," uzsvēra Bogdanova.

Programmas vadības grupas priekšsēdētāja pauda, ka nākotnes vajadzībām atbilstošu enerģētiku var veidot tikai aizrautīga, zinoša, daudzpusīga komanda, kurā jābūt pārstāvētiem dažādu nozaru speciālistiem. Tādēļ programmā līdz 10.oktobrim tiek aicināti pieteikties dažādas jomas pārstāvoši jaunieši vecumā no 19 līdz 32 gadiem, kas izprot nākotnes enerģētikas vajadzības no dažādiem skatupunktiem.

Bogdanova skaidroja, ka "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" mērķis ir veidot tiltu starp esošajiem un topošajiem enerģētikas līderiem, veicinot talantīgu un mērķtiecīgu speciālistu aktīvu iesaistīšanos enerģētikas jomas attīstības plānošanā, pieredzes apmaiņā un sadarbībā reģionālā un globālā līmenī, nodrošinot iespēju piedalīties starptautiska līmeņa pētījumos, konferencēs, kā arī paaugstināt nozares speciālistu kompetenci un konkurētspēju darba tirgū, šādi nodrošinot jaunu ideju un diskusiju ienākšanu nozares uzņēmumos.

"Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" ir saistīta ar ilggadējo starptautisko programmu "Pasaules Enerģijas padomes nākotnes enerģētikas līderi". Līdzīgas nacionālās programmas darbojas daudzās valstīs, un tās sadarbojas savā starpā.

Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālās komitejas biedri ir Latvijas enerģētikas uzņēmumi - AS "Latvenergo", AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Rīgas siltums", AS "Conexus Baltic Grid", AS "Latvijas gāze", AS "Gaso", AS "Itera Latvija". Papildus komitejā ir pārstāvēta arī Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, kā arī divas enerģētikas nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, kā arī Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība.

Foto: pixabay.com