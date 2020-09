Jelgavā atklāts atbalsta resursu centrs topošajām uzņēmējām

Ar mērķi iedvesmot, apmācīt un atbalstīt sievietes, kuras sper pirmos soļus uzņēmējdarbībā, 24. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Jelgavā atklāts sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs. "Lai šeit satiekas neatlaidīgas, darbīgas, radošas un kritiski domājošas sievietes, jo tieši šīs īpašības piemīt uz nākotni vērstam cilvēkam. Un lai ir vēlme strādāt komandā, jo pilsēta izaugsmei veidojas, kopā darbojoties," atklājot vietu, kur satikties idejām, teica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs tapis projekta "Uzņēmējdarbība, sievietes un atbalsts: sieviešu uzņēmēju resursu centru tīkls Latvijas un Krievijas pierobežu rajonos" gaitā, un jau 29. septembrī topošās uzņēmējas, iepriekš piesakoties, tur gaidītas uz konsultāciju zibens maratona pirmo nodarbību – uzņēmēja grāmatvede Dagnija Jansone stāstīs par grāmatvedību jaunajiem uzņēmumiem. Kopumā maratona laikā septiņās nodarbībās būs iespēja tikties ar pieredzes bagātām uzņēmējām un speciālistēm un saņemt individuālas konsultācijas par ideju radīšanu un attīstību, grāmatvedību, nodokļiem, darba aizsardzības, darba likumdošanas jautājumiem, reklāmas veidošanu, prototipu izveidi ar 3D printeri, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Savukārt turpmāk ikdienā centrā būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību un IT izmantošanu uzņēmējdarbībā. "Projekta gaitā esam radījuši vidi, kura ir piemērota, lai dalītos pieredzē, iepazīstinātu ar savu produktu, tiktos ar potenciālajiem klientiem, veidotu savu produktu prototipus ar 3D printeri vai šujmašīnu, mārketinga materiālus ar multifunkcionālo printeri, kā arī apgūt pirmās iemaņas darbā ar dronu," kā topošās, tā uzņēmējas ar pieredzi izmantot šo iespēju aicina ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

"Kad mani uzrunāja iesaistīties šajā projektā, bija gada nogale, un tad darba ir vairāk, tāpēc sākumā mazliet šaubījos, taču šobrīd nenožēloju, ka piekritu. Esmu ieguvusi plašāku redzējumu, nodibinājusi jaunus kontaktus, veicinājusi sava uzņēmuma atpazīstamību," ieguvumus uzskaita "Svētku sajūtu" dibinātāja Inese Meisa, spriežot, ka viņai kā uzņēmējai jaunais sieviešu atbalsta resursu centrs varētu kalpot kā lieliska vieta, kur gūt atelpu no ikdienas darba.

"Lai smeltos spēku jaunām ierosmēm, laiku pa laikam der nomainīt vidi, tā atjauninot prātu jaunām idejām, un šī vieta tam noteikti ir piemērota," saka viņa, atzīstot, ka ir gatava ar savu padomu un pieredzi palīdzēt pirmos soļus uzņēmējdarbībā spert arī citām sievietēm. L.Miķelsone piebilst, ka projekta gaitā ir izdevies apvienot radošu un atsaucīgu uzņēmēju komandu, kas sievietēm, kuras tikai gatavojas sākt savu uzņēmējdarbību, ir gatava sniegt atbalstu. "Taču būtiski ir saprast, ka mentors nenorāda to vienīgo pareizo ceļu, kā darīt, lai izdodas, jo tāda viena ceļa jau nemaz nav. Mentors uzklausa, sadzird ideju, neliedz padomu un iedrošina darboties," saka uzņēmēja mentore ar 15 gadu pieredzi Larisa Bogdanova, kura pārstāv biedrību "Mentori", sievietes, pat ja viņām ir tikai idejas aizmetnis par kādu uzņēmējdarbības jomu, iedrošinot izmantot jaundibinātā centra potenciālu.

A.Rāviņš vērtē, ka jaunais centrs, kura darbība pirmām kārtām vērsta uz topošajām uzņēmējām, ir būtisks solis ceļā uz uzņēmējdarbības attīstību pilsētā. "Lai gan aicinājums attīstīt uzņēmējdarbību izskan arī valsts mērogā, Eiropas Savienības kontekstā Latvijā vēl aizvien ir vismazāk uzņēmēju uz 1000 iedzīvotāju. Ja gribam izrauties no pēdējās pozīcijas, ir ne tikai jāaicina, bet arī reāli jādara, un uz to mudina arī pārmaiņas pasaulē. Jelgavā mēs darām!" tā domes priekšsēdētājs, atgādinot, ka šogad pirmo reizi pašvaldība izsludināja grantu programmu "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem", paredzot iespēju pilsētas uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības, kā arī otro gadu pēc kārtas pilsētā izsludināta pieteikšanās Gada balvai uzņēmējdarbībā.

Sociāli aktīvo sieviešu atbalsta resursu centrs atrodas Jelgavā, ZRKAC, Svētes ielā 33, 3. stāvā. Vienoties par iespēju izmantot centra resursus savas idejas attīstībai var, sazinoties ar ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu pa tālruni 63012155, 63012169 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība