Jelgavā notiks mācības augstākā līmeņa vadītājiem

Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu aicina jebkādu juridisko formu organizāciju augstākā līmeņa vadītājiem apmeklēt dažādības vadības mācības “Skatu punkti: Ieguvumi”, kas norisināsies šī gada 23. oktobrī Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1. Mācības ir bezmaksas, informē mācību rīkotāji.

Mācību laikā paredzēts pilnveidot darba devēju spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, tādejādi nodrošinot efektīvu vietējā darba tirgus resursu iegūšanu organizācijas attīstības vajadzībām. Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs dažādības vadības praksē jūsu organizācijā.

Latvijas vadošo ekspertu vadībā varēs uzzināt jaunākās organizāciju vadības tendences, izmantojot dažādības vadību; veidot personisko izpratni par tolerances un iecietības jautājumiem; iegūt informāciju par dzimumu līdztiesības ietekmi uz organizācijas izaugsmes iespējām; izzināt universālā dizaina izmantošanas priekšrocības.

Mācības vadīs pieredzējuši lektori. un to ietvaros būs iespēja tikties ar darba devēja pārstāvi, kurš dalīsies pieredzē par dažādības vadības ieguvumiem reālā darba vidē. Tas būs pieredzes stāsts par to, kā īstenot dažādības vadību savā organizācijā, kā risināt ikdienas izaicinājumus dažādības vadības kontekstā uzņēmumos un to, kādi ir praktiskie instrumenti darbinieku efektīvai un cieņpilnai sadarbībai ar darba devēju.

Mācībās tiks ievēroti visi drošības pasākumi, ieskaitot distances nodrošināšanu, regulāra telpu vēdināšana, dezinfekcijas līdzekļu pieejamība u.c. Reģistrējies mācībām var www.skatupunkti.lv līdz 19. oktobrim. Vietu skaits ir ierobežots, un no viena uzņēmuma aicināti piedalīties ne vairāk kā divi darbinieki. Ja rodas jautājumi, iespējams sazināties ar vadošo eksperti Rasmu Pīpiķi, zvanot uz tālruņa numuru 26044862.

Foto: publicitātes