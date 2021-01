Jelgavā ražotas mājas pārdod internetā un eksportē visā pasaulē

“Manta North” ir Latvijas jaunuzņēmums, kas atrodas Jelgavā un ražo dažāda dizaina un interjera mājas no energoefektīviem augstas veiktspējas materiāliem. Ražotne darbojas no 2018. gada, un tajā strādā vairāk nekā 20 profesionāļu: arhitekti, interjera dizaineri, projektētāji, tehnologi un namdari. Uzņēmums produkciju eksportē visā pasaulē. “Manta North” pārstāvniecības ar demo mājām apskatei patlaban atrodas Dānijā, Islandē un Nīderlandē. Pašlaik nopērkamas trīs veidu “Manta North” ražotās mājas – “Ray”, “Slope”, “Weekend” – izmēros no 25 līdz 144 kvadrātmetriem. Vairākas iegādājušies arī Latvijas pircēji, piemēram, Balt­ezerā, Rojā, Limbažu rajonā un citviet.

Pandēmija veicina iepirkšanos internetā



Uzņēmums “Manta North” šā gada novembrī pirmoreiz pārdevis rūpnieciski ražoto māju tiešsaistē. Internetā pārdoto ēku pircējs nebija redzējis klātienē un tiešsaistē iegādājies to par 97 000 eiro. Pilnībā aprīkotajā mājā ietilpst divas guļamistabas, virtuve un tās iekārta, vannasistaba ar labierīcībām, ievilkta elektrības un apkures sistēma. 48 kvadrātmetru ietilpīgā dzīvojamā ēka ceļos pie pircēja Vācijā, netālu no Berlīnes. Plānots, ka tā nonāks galamērķī tuvākajā laikā, un īpašnieks varēs ievākties savā īpašumā jau pāris stundu pēc tā saņemšanas.

“Vīrusa “Covid-19” pandēmija radījusi apstākļus, kas sekmējuši iepirkšanos internetā, un interese par māju iegādi tiešsaistē šogad būtiski augusi,” atklāj “Manta North” vadītājs Raimods Gusarevs.

Kad vaicāju, vai, pārdodot mājas internetā, uzņēmums sastopas arī ar klientu jautājumiem vai lielākoties potenciālajiem pircējiem viss ir skaidrs, uzņēmuma vadītājs atbild: “Ja rodas kādi jautājumi, operatīvi reaģējam. Lielākoties cilvēkiem viss ir saprotams – izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, klients var iepazīties ar māju līdz pat sīkākajām detaļām. Tehniskie zīmējumi, plānojumi un cita informācija ir brīvi pieejama, un mēs nodrošinām klientam visu nepieciešamo informāciju.”

Foto: Aleksandrs Muižnieks, “Manta North” arhīvs