Jelgavas biznesa inkubatorā uzņemti 33 jaunie uzņēmēji

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubators apstiprinājis atbalsta sniegšanu septiņiem jauniem uzņēmumiem inkubācijas programmā un 26 biznesa ideju autoriem pirmsinkubācijas programmā, no kuriem seši ir diasporas dalībnieki, informē LIAA Jelgavas biznesa inkubators.

"Rekordlielā pieteikumu skaita dēļ uzņēmējiem bija liela konkurence šajā uzņemšanā. Katrs pretendents aizstāvēja savu biznesa ideju uzņemšanas komisijā un tos vērtēja pēc visu LIAA biznesa inkubatoru vienotiem kritērijiem. Jāatzīst, lai arī vietu skaits bija lielāks nekā ierasts, arī šoreiz neapstiprināto dalībnieku vidū ir lieliskas idejas, kuras diemžēl neizturēja konkurenci. Aicinām turpināt attīstīt savas biznesa idejas un atkārtoti pieteikties biznesa inkubatora atbalstam rudenī," aicina LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs Ņikita Kazakevičs.

Inkubācijas atbalstam apstiprināti četri Jelgavas uzņēmumi - SIA "Eligent"(automātikas projektu realizācija, kas ietver trīs pamatvirzienus – robotizācija, rūpnieciskā un ēku automatizācija); SIA "Lifetech Solutions" (dezinfekcijas stendu ražošana); SIA "Unicorns Unlimited" (mājas lapu audita pakalpojumi) un SIA "Brand on Demand" (digitālā platforma "Supiful", kas sniedz iespēju interesentiem uzsākt savu uztura bagātinātāju zīmola biznesu). Tāpat inkubācijas programmā apstiprināts SIA "Kasmo" no Vecumniekiem, kas ražo modulāras bērnu dizaina mēbeles, SIA "Phytopresso" no Vecumniekiem, kas veic augu ekstraktu, tai skaitā ēterisko eļļu un hidrolātu ražošanu augu veselības un augšanas veicināšanai un SIA "Migla Boards" no Ozolniekiem, kas nodarbojas ar ekskluzīvu longbordu ražošanu.

No 88 jauno uzņēmēju pieteikumiem 34 tikuši iesniegti inkubācijas programmas atbalstam, tādēļ uz vienu vietu pretendēja četri līdz pieci uzņēmumi. Savas biznesa idejas aizstāvēja arī pirmsinkubācijas programmas pretendenti – no 48 biznesa ideju autoriem uzņemti 20. Tiem pievienosies seši diasporas dalībnieki no Vācijas, Itālijas, Turcijas, Ungārijas un Anglijas.

Pirmsinkubācijas programmā savas biznesa idejas attīstīs jaunie uzņēmēji no Jelgavas pilsētas (grants seguma ceļa restaurēšanas iekārta; dizaina lampas un vāzes; maizes un citu mīklas produktu ražošana; veselīgas, ātri pagatavojamas picas; mobilās fotogrāfa kastes pakalpojumi; beķereja; no samtenēm iegūts safrāns), Jelgavas novada (gaļas produktu ražošana un pārstrāde; mājas dekora priekšmeti no otrreiz pārstrādājama materiāla), Bauskas novada (šķiedru cementa izstrādājumu ražošana), Vecumniekiem (dizaina putnu būrīšu konstruktora ražošana; konditorejas izstrādājumi; 3D drukāšanas materiāli no plastmasas vai plastmasas atkritumiem), Dobeles novada (biešu kečupa ražošana; platformas izstrāde meistarklasēm; datoru un perifēro iekārtu ražošana; mākslinieciskas un izklaides darbības), kā arī no Ozolnieku novada (brīvā laika apģērbs; rakstāmpapīra ražošana).

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. LIAA Jelgavas biznesa inkubatora darbības teritorija ir Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, Ozolnieki, Bauska, Vecumnieki, Rundāle, Iecava un to novadi. Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros norisināsies rudenī un jaunu dalībnieku pieteikumi tiks pieņemti septembrī.

Vairāk informācijas LIAA mājas lapā.

Foto: no arhīva