Jelgavas Biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus

Zemgales reģiona uzņēmumi un biznesa ideju autori, kuri izstrādājuši konkurētspējīgus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, aicināti pieteikties uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jelgavas biznesa inkubatorā. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 22. martam, informē inkubatora projektu vadītāja Renāte Bērante.

LIAA Jelgavas biznesa inkubatorā savus uzņēmumus attīsta tādi zīmoli kā bioloģisko tēju ražotājs “Divine Tea”, industriālo palešu bortu ražotājs “Latvia Packing” (Dobeles nov.), dizaina apģērbu radītājs “MAASA”, video pakalpojumu nodrošinātājs “SO SO Films”, interjera priekšmetu radītājs “Radošā darbnīca DABA” (Bauskas pilsēta un nov.), cūku pupu uzkodu ražotājs “Pupuchi”, amatalus ražotājs “Hopalaa” (Jelgavas nov.), sporta nūju lenšu aizvietotāju ražotājs “RocketGrip”, mājas kosmētikas ražotājs “Purenn”, kredītu brokeris “Jeff App” (Jelgava), profesionālu ķermeņu kopšanas produktu ražotājs “FitoDroga” (Ozolnieku nov.), veselīgu saldumu un uzkodu ražotājs “Abra Foods” (Auces nov.) un daudzi citi.

Kad biznesa ideja ir attīstības sākumposmā, jaunie uzņēmēji izmanto pirmsinkubācijas atbalstu savas idejas testēšanai un uzņēmējdarbības pamatu apguvei. Savukārt uzņēmumi, kas jau reģistrējuši darbību, veikuši tirgus izpēti un uzsākuši pārdošanu, izvēlas pretendēt uz inkubācijas atbalstu.

Biznesa inkubatori piedāvā pirmsinkubācijas programmas dalībniekiem bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas un kopstrādes telpas, savukārt inkubācijas dalībniekiem ir pieejams arī finansiāls atbalsts grantu veidā. Biznesa inkubators nodrošina grantus līdz 50 procentiem no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Kā skaidro Jelgavas biznesa inkubatorā, 49 procenti no inkubatora dalībniekiem ir izmantojuši finansiālo atbalstu, piemēram, produkta prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, loģistikas, juridiskajiem, mārketinga pakalpojumiem, telpu īrei, iekārtu un izejmateriālu iegādei. Inkubatora sniegtais finansiālais atbalsts nav aizdevums, bet gan līdzfinansējums uzņēmuma attīstībai, un katrs uzņēmums var saņemt atbalstu līdz pat 200 tūkstošiem eiro.

LIAA biznesa inkubatori ir Latvijas Republikas un Eiropas Savienības atbalsta programma, kas veidota, iedvesmojoties no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un darba metodoloģijas. Apmācības ir organizētas brīvā formātā, fokusējoties uz uzņēmēju interesēm un apgūstamo zināšanu nepieciešamību. Tā ir lielākā jauno uzņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā.

Jaunie uzņēmēji no Jelgavas pilsētas, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Dobeles, Tērvetes, Rundāles, Auces, Iecavas un Vecumnieku novada vairāk informācijas par biznesa inkubatora programmām un pieteikšanās kārtību var iegūt, rakstot uz Jelgavas biznesa inkubatora e-pastu jelgava@liaa.gov.lv, kā arī LIAA tīmekļa vietnē.

Jelgavas biznesa inkubators organizē divas tiešsaistes attālinātās info stundas: 26. februārī pulksten 13 (par pirmsinkubāciju) un pulksten 15 (par inkubāciju), kuru laikā varēs vairāk uzzināt par biznesa inkubatora sniegtajām atbalsta iespējām, kā arī uzdot jautājumus tā darbiniekiem.

Foto: no arhīva