Jelgavas jaunuzņēmums “SprayStand” ražo runājošus roku dezinfekcijas stendus (FOTO)

Turpinoties “Covid-19” izplatībai pasaulē, jaunuzņēmums, kurā apvienojušies trīs uzņēmēji, tehnoloģiju entuziasti no Jelgavas – Raivis Kalniņš, elektronikas izstrādes vadītājs, Vilnis Krauze, uzņēmuma vadītājs, un Māris Masteiko, ražošanas un izstrādes vadītājs –, sācis ražot runājošus roku dezinfekcijas stendus ar “SprayStand” zīmolu.

Mudina pasaulē notiekošais

“Pasaulē notiekošais rosināja domāt par to, kā cilvēkiem, uzņēmumiem, iestādēm ikdienas dzīvi padarīt vienkāršāku un ērtāku. Nonācām pie secinājuma, ka vizuāli pievilcīga, praktiski ērti lietojama dezinfekcijas ierīce kombinācijā ar uzmundrinošu sasveicināšanos un aicinājumu dezinficēt rokas veicinās cilvēku vēlmi ievērot higiēnu un pasargāt no inficēšanās riskiem sevi un citus,” idejas tapšanā dalās viens no tās autoriem uzņēmuma vadītājs Vilnis Krauze.

Viņš stāsta, ka uzņēmumam nav sava biroja, bet stendu ražošana notiek, izmantojot vairāku ražotņu ārpakalpojumus – atsevišķas detaļas un elementi tiek izgatavoti dažādās vietās. Savukārt gatavo dezinfekcijas stendu tirdzniecība sākta vien pirms pāris nedēļām, un arī to piegādei klientiem tiek izmantots ārpakalpojums.

Ar vienu zīmola “SprayStand” testa stendiem jelgavnieki var iepazīties, apmeklējot tirdzniecības centru “Pilsētas pasāža”. “Šis stends gan nerunā, jo runāšana ir kā papildu funkcija specifiskās vietās, piemēram, tādās kā izglītības iestādes. Birojā diez vai kāds ilgstoši vēlētos klausīties stenda teiktajā,” atzīst V.Krauze.

Runāšana kā papildfunkcija

Klients varēs izvēlēties, kādu tekstu ierunāt, to varēs darīt pats vai arī uzticēt uzņēmumam, balss skaņas funkciju tādējādi padarot par daudzveidīgu un aizraujošu procesu. “Ienākot telpās, jūs kāds sagaidīs, sakot, piemēram: “Sveiki, lūdzu, dezinficējiet rokas!” Vai arī brīdī, kad jau esat veicis roku dezinfekciju, stends jums teiks: “Paldies, ka esi atbildīgs!”” skaidro V.Krauze, piebilstot, ka jaunie roku dezinfekcijas stendi būs pieejami arī bez balss funkcijas.

Foto: no uzņēmuma arhīva un Ruslans Antropovs