Jelgavas mikroautobusu pārbūves uzņēmums "Universāls LTD" investē 1,3 miljonus eiro ražošanas attīstībā

Jelgavas mikroautobusu pārbūves uzņēmums "Universāls LTD" sadarbībā ar "Swedbank" realizējis attīstības projektu 1,3 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums uzbūvējis jaunu ražošanas angāru, kas palīdzēs kāpināt uzņēmuma ražošanas jaudas. "Swedbank" šajā projektā piešķīrusi finansējumu - 950 000 eiro, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Universāls LTD" ir labi zināms vietējais uzņēmums, kas pārbūvē vieglos pasažieru mikroautobusus specializētā transporta vajadzībām. Uzņēmums ir oficiāls "Mercedes–Benz" sadarbības partneris, kas veic šīs markas mikroautobusu pārbūvi, turklāt – saglabājot ražotāja piedāvāto autobusu garantiju. Tā piemēram, "Universāls LTD" pārbūvētie mikroautobusi tiek ražoti neatliekamās medicīniskās palīdzības, pasažieru, tostarp skolēnu pārvadājumiem, kā arī pielāgoti pilsētu sabiedriskā transporta vajadzībām, veidojot zemās grīdas transportu.

Kā uzsver uzņēmuma "Universāls LTD" vadītājs Nikolajs Samodurovs: "Spēja izmantot vietējās zināšanas ir uzņēmuma panākumu atslēga. Lielajiem ražotājiem pārbūvēt mikroautobusus pēc individuāla pasūtījuma ir pārāk dārgi un sarežģīti. Kamēr Jelgavā esošajai ražotnei tā ir ikdiena. Turklāt uzņēmums allaž meklē jaunas iespējas. Tā piemēram, šobrīd uzņēmums jau piedāvā Latvijas pašvaldībām modernus un "zaļus" transporta mobilitātes risinājumus – pasažieru pārvadājumus ar elektriskajiem mikroautobusiem." Papildus mikroautobusu pārbūvei uzņēmums ir arī patentējis speciālu pasažieru krēslu dizainu, kas piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lielākā daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta, ārvalstu tirgos novērtējot tieši "Universāls LTD" unikālos tehniskos risinājumus. Covid–19 laikā uzņēmums cieta no apjomu samazināšanās, tomēr salīdzinoši ātri izdevās eksporta kritumu aizstāt ar vietējā tirgus pieprasījumu.

"Swedbank" Uzņēmumu pārvaldes vadītājs Lauris Mencis uzsver, ka strādājot ar "Universāls LTD" komandu vienmēr var paļauties uz termiņu ievērošanu un nosprausto mērķu sasniegšanu: "Kad Latvijas ekonomiku satricināja COVID–19 pandēmija, "Universāls LTD" turpināja strādāt ierastā režīmā, izpildot visus pasūtījumus. Turklāt patīkami, ka biznesa veiksme atalgo tos, kuri vienmēr gatavi pacelt savas kvalitātes latiņu augstāk. Ideja apvienot Latvijā esošo konstruktoru zināšanas par elektrisko transportu ir ļāvusi jau vairākām Latvijas pašvaldībām tiekties uz mērķi uzlabot pilsētu gaisa kvalitāti, aizstājot iekšdedzes dzinēju pasažieru transportu ar elektrisko."

Uzņēmums "Universāls LTD" ir dibināts 1992. gadā. Uzņēmuma īpašnieki ir Nikolajs Samodurovs un Mihails Karstens. Uzņēmums ir vairāku apbalvojumu laureāts Jelgavā – gan kā TOP darba devējs, gan arī kā TOP ražojošais uzņēmums.

Katru gadu ražotnē pārbūvē vidēji 200 mikroautobusu un 10 gadu laikā saražots ap 19 000 specializēto sēdekļu. Pērn uzņēmuma pārdošanas rādītāji Covid–19 ietekmē samazinājās par 6 procentiem līdz 7,5 miljoniem eiro. Lai arī autoražotāji šobrīd saskaras ar izejvielu deficītu pandēmijas ietekmēto piegāžu ķēžu dēļ, "Universāls LTD" plāno stabilizēt pārdošanas rādītājus apkalpojot aizvien pieaugošo vietējo klientu pieprasījumu pēc elektriskajiem mikroautobusiem.

Foto: Jelgava.lv