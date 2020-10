Jelgavas pašvaldības Gada balvai uzņēmējdarbībā saņemti 37 pieteikumi

Pretendentu izvirzīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības konkursam "Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā 2020"noslēdzās 30. septembrī. Šogad konkursā saņemti 37 pieteikumi, un aizvadītajā nedēļā konkursa žūrijas komisija klātienē apmeklēja tos uzņēmumus, par kuriem bija nepieciešams iegūt papildu informāciju, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Visvairāk pretendentu šogad pieteikti nominācijā "Sociāli atbildīgs uzņēmums" – 15, nominācijā "Radošs uzņēmums" saņemti 13 pieteikumi, bet nominācijā "Gada debija" – deviņi. Pieteikto uzņēmumu vidū ir arī tādi, kas izvirzīti divās nominācijās.

Aizvadītajā nedēļā konkursa žūrijas komisija vairākus uzņēmumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklēja klātienē, lai noskaidrotu papildu jautājumus. "Jelgavā rada ļoti interesantas lietas, un šeit uzņēmējiem netrūkst ne radošuma, ne arī sociālās atbildības pret saviem darbiniekiem, apkārtējo vidi un pilsētu. Mūs priecē, ka top jauni produktu veidi, uzņēmumi domā par savu attīstību, mārketinga kampaņu veidošanai aktīvi izmanto jauno tehnoloģiju iespējas, un uzņēmumi ir kļuvuši daudz atvērtāki sabiedrībai," secina žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos Pēteris Salkazanovs.

Klātienē konkursa žūrijas komisija apmeklēja arī SIA "Elas Baltic" Atmodas ielā, kas izgatavo tekstilizstrādājumus, galvenokārt medicīnas nozarei, kā arī mēbeļu ražošanas uzņēmumu SIA "Marks M", kas strādā ar zīmoliem "Nakts mēbeles" un "Pils matrači". Mēbeļu ražošanas uzņēmuma vadītājs Juris Griķis žūriju iepazīstināja ar uzņēmuma jaunāko produktu – fizisko aktivitāšu konstruktoru bērniem "Klingo". Tas sastāv no trim pamata elementiem, bet, iegādājoties papildu detaļas, to var izmantot dažādās kombinācijās – sākot ar rāpšanās elementiem mazākajiem līdz sarežģītākām fizisko aktivitāšu konstrukcijām. Šis produkts uzņēmumā tapis ārkārtējās situācijas laikā, un J.Griķis uzsver, ka jau no pašas idejas pirmsākumiem tas realizēts tepat Jelgavā. "Mēs lepojamies ar to, ka mums štatā ir savs dizainers. Mēs paši izdomājam, kādai ir jābūt mēbelei, un paši arī strādājam pie tā, lai izražotu gatavu produktu un palaistu tirgū. Mēs pirmie Latvijā izveidojām savu mēbeļu fotostudiju, lai iemūžinātu produktus un rādītu tos citiem," lepojas J.Griķis. Tieši studijā tika uzņemta arī konkursa žūrijas komisija, lai parādītu uzņēmuma jaunāko produktu.

P.Salkazanovs stāsta, ka šobrīd norit konkursam pieteikto uzņēmumu izvērtēšana. Katrā kategorijā pieteiktie uzņēmumi tiks vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, piemēram, cik droša ir uzņēmuma darba vide, vai uzņēmums ir videi draudzīgs, kāda ir uzņēmuma reputācija, vai tajā ir inovatīvu produktu un pakalpojumu attīstība, cik liels ir uzņēmēja ieguldījums Jelgavas vārda popularizēšanā, vai uzņēmējs atbalsta sporta, izglītības un kultūras attīstību pilsētā. "Laureātus plānojam godināt 26. novembrī," tā P.Salkazanovs.

Šis ir otrais gads, kad Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu "Jelgavas pilsētas Gada balva uzņēmējdarbībā". Pērn konkursā tika pieteikti 28 uzņēmumi.

Foto: Jelgavas pašvaldība