Jelgavas pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro saņemti 79 pieteikumi

Jelgavas uzņēmēju pieteikšanās pašvaldības grantu programmai "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" noslēdzās 31. augustā. Programma dod iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Pašvaldība saņēmusi 79 pieteikumus, un šobrīd sākta to izvērtēšana, lai oktobrī varētu paziņot granta ieguvējus.

Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uzņēmēju atbalsta programmai piešķirti 100 000 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tiek vērtēta pieteikumu atbilstība konkursa nosacījumiem – vai uzņēmums reģistrēts Jelgavā, vai tam nav nodokļu parādu, vai nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, vai uzņēmuma kapitāldaļas nepieder pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei un uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem. Tikai pēc tam – 2. kārtā – konkursa vērtēšanas komisija skatīs pieteiktās uzņēmēju idejas un lems par pašvaldības atbalsta piešķiršanu konkrētu projektu realizācijai. Jāpiebilst, ka konkursa vērtēšanas komisijā strādā gan Jelgavas pašvaldības pārstāvji, gan pilsētas uzņēmēji.

No 79 pieteikumiem 56 iesniegušas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 19 – saimnieciskās darbības veicēji, trīs – individuālie komersanti, bet vienu – biedrība. Uzreiz gan jāuzsver, ka atbilstoši nolikumam biedrības šajā konkursā startēt nevarēja, līdz ar to biedrības pieteikums nevar atbilst konkursa nolikumam. Tāpat salīdzinoši daudz pieteikumu – astoņi – saņemti no uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta citā pašvaldībā, un arī šajā gadījumā pieteikums neatbilst konkursa nolikumam.

Kopējā summa, par kādu visi 79 pieteicēji ir gatavi realizēt savas idejas, ir 791 507,97 eiro, no tās 568 295 eiro uzņēmumi vēlas gūt kā finansiālu atbalstu no pašvaldības. Vienlaikus tikai ceturtā daļa uzņēmumu pretendē uz maksimālo atbalsta summu no pašvaldības – 10 000 eiro. Mazākā summa, ko kāds uzņēmums vēlas gūt kā atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai, ir 1744 eiro.

