Jelgavas pašvaldības grantu 74 955 eiro apmērā sadala desmit uzņēmējiem

Desmit Jelgavas uzņēmēju iesniegto projektu atbalstam grantu konkursā pašvaldība piešķīrusi 74 955 eiro, informē pašvaldībā.

Šis bija pirmais gads, kad pašvaldība izsludināja konkursu uzņēmējiem pašvaldības grantu programmā "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem", kas deva iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai.

"Uzņēmēju pieteikumi bija dažādi - tos iesniedza gan pieredzējuši un stabili pilsētas uzņēmumi, kuri šajā laikā meklējuši jaunas, inovatīvas jomas savas darbības attīstībai, gan arī jauni uzņēmēji, kuri tikai sāk savu darbu, bet jau ir radījuši produktu, ar kuru iekarot tirgu," skaidroja Jelgavas domes priekšsēdētājs un programmas vērtēšanas komisijas vadītājs Andris Rāviņš (ZZS).

Viens no būtiskiem aspektiem, ko, vērtējot uzņēmumus, ņēma vērā komisija, - vai to darbībā vienlīdz svarīga ir biznesa ideja un sociālā atbildība.

Atbalsta programma uzņēmējiem tiks turpināta arī nākamajā gadā. "Grantu piešķiram pirmo reizi, un, izdarot secinājumus, nākamgad noteikti tiks papildināts un pilnveidots programmas nolikums," atzina pilsētas mērs.

Piešķirtos līdzekļus drīkst izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā. Savukārt pēc projekta realizācijas sešu mēnešu laikā uzņēmējam būs jāiesniedz pašvaldībai granta izlietojuma atskaite.

Pašvaldības 10 000 eiro grantu saņem alumīnija un metāla konstrukciju ražošanas uzņēmums SIA “A.K.I,” ražošanas iekārtu iegādei. SIA “Edgars un Tamāra” 8000 eiro saņem privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” inovatīvu mācību materiālu iegādei. Saimnieciskās darbības veicējai Agitai Blūmai 9480,35 eiro piešķirti inovatīva siera ražošanai. Ekoloģisku dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražotājam SIA “Purus. Pet” pašvaldība piešķīrusi 3332, 80 eiro ūdens attīrīšanas iekārtas iegādei un mārketinga aktivitātēm. SIA “Sintijas Harju privātprakse” 3280 eiro no pašvaldības saņem podologa aprīkojuma iegādei. SIA “AB11”, kas ražo miltus no sliekām, saņems 6448 eiro sublimācijas iekārtas analīžu veikšanai, īres maksai, barībai, substrātam. Restorāna "Pilsētas elpa" īpašnieki SIA “Alier” 10 000 eiro saņems jumta konstrukciju iegādei un izbūvei. "Klingo" konstruktora ražotājs SIA “Marks M” 10 000 saņems CNC iekārtas iegādei. SIA “Kopā siltāk” pašvaldības 10 000 eiro grants paredzēts iepakojuma ražošanas iekārtas iegādei. Bet SIA “RichBerry”,kas ražo bezglutēna ķirbju sēklu miltu produkciju, 4414 eiro piešķirti preču zīmes un iepakojuma dizaina izstrādei.

Jau ziņots, ka pašvaldības grantu programmai "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" saņemti 79 pieteikumi. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uzņēmēju atbalsta programmai piešķirti 100 000 eiro.

Kopējā summa, par kādu visi 79 pieteicēji bija gatavi realizēt savas idejas, ir 791 508 eiro, no tās 568 295 eiro uzņēmumi vēlas gūt kā finansiālu atbalstu no pašvaldības. Vienlaikus tikai ceturtā daļa uzņēmumu pretendēja uz maksimālo atbalsta summu no pašvaldības - 10 000 eiro. Mazākā summa, ko kāds uzņēmums vēlējās gūt kā atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai, ir 1744 eiro.

Foto: no arhīva