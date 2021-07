Jelgavas uzņēmēji no 2. augusta varēs pieteikties pašvaldības grantam līdz 10 000 eiro

22. jūlijā Jelgavas valstspilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus nolikumā "Jelgavas pilsētas pašvaldības grantu programma "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem"", ieviešot atsevišķas izmaiņas granta nolikumā. Atbalsta programma jau otro gadu dos iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim piešķirti 100 000 eiro. Pieteikumi tiks pieņemti no 2. līdz 31. augustam, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šis būs otrais gads, kad Jelgavas uzņēmēji varēs pretendēt uz pašvaldības finansiālu atbalstu. Izvērtējot pagājušā gada granta programmas realizāciju un ņemot vērā uzņēmēju ieteikumus, tika sagatavoti grozījumi programmas nolikumā. Šodien tos apstiprināja dome. Grozījumi nosaka, ka konkursā turpmāk varēs startēt tikai tie uzņēmēji, kuru juridiskā adrese reģistrēta Jelgavā, uzņēmuma nodokļu parādi nevar būt lielāki par 150 eiro un programmai šogad nevar pieteikties pagājušā gada granta saņēmēji. Precizēta arī uzņēmēju vērtēšana – par katru nolikumā ietverto kritēriju pieteikuma iesniedzējs saņems punktus, kas summēsies: izpildot visus vērtēšanas kritērijus un iegūstot lielāko punktu skaitu, uzņēmējam tiks piešķirts grants. Tāpat nolikums paredz, ka uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt Jelgavas komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir uzņēmējdarbības uzsācēji (reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā līdz trim gadiem) vai inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītāji. Sava projekta realizācijai būs jānodrošina arī līdzfinansējums. Būtiski, lai uzņēmuma kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei; uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī citi kritēriji.

Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapas, kas no 2. augusta būs pieejamas mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā "Uzņēmējdarbība", "Atbalsta programmas", kā arī mājaslapā www.zrkac.lv. Turpat būs publicēts arī atbalsta programmas nolikums.

Foto: no arhīva